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„Stali smo čvrsto uz UEFA u ovom prelomnom momentu, opredeljeni za zajedništvo u odbrani vrednosti, integriteta i jedinstva svetskog fudbala, ispred bilo kakvih pojedinačnih finansijskih interesa“, izjavio je generalni sekretar FSS Branko Radujko, koji je na današnjem veoma važnom sastanku UEFA među prvima izneo stav nacionalnog fudbalskog saveza.

U nastavku prenosimo kompletno saopštenje UEFA.

„UEFA i sve njene članice nastupaju jedinstveno. Jednoglasno i nedvosmisleno odbacujemo predlog FIFA da se vlasnički udeli u Svetskom prvenstvu i drugim takmičenjima FIFA prenesu na privatne investitore.

Svetsko prvenstvo ne može se tretirati kao investicioni proizvod. Ono predstavlja jedno od najvećih sportskih nasleđa fudbala. Generacijama su ga stvarali igrači, nacionalne reprezentacije i navijači sa svih kontinenata. Nijedan njegov deo nikada ne sme biti prepušten privatnim investitorima. Svetsko prvenstvo nije na prodaju.

Neodgovorno je i neodbranjivo da je predlog od tako velikog značaja za fudbal osmišljen u tajnosti i doveden na korak od usvajanja bez ikakvih suštinskih konsultacija sa onima kojima je povereno upravljanje fudbalom. Ovo nije samo dubok neuspeh rukovodstva, već i odricanje FIFA od njene dužnosti čuvara svetskog fudbala.

1/39 Vidi galeriju FSS organizovao svečani prijem za zvaničnike UEFA Foto: Printscreen/Instagram

Nacionalni savezi širom sveta sada su suočeni sa ultimatumom: da prihvate nepovratno preuzimanje najvećih fudbalskih takmičenja ili da snose posledice. To nije „demokratska odluka“, već upravljanje putem zastrašivanja – čin prinude nedostojan institucije kojoj je poverena briga o fudbalu na globalnom nivou.

Međutim, naše protivljenje daleko prevazilazi pitanje samog postupka.

Onog trenutka kada spoljni investitori steknu vlasničke udele u takmičenjima FIFA, fudbal će se zauvek promeniti. Ostvarivanje komercijalne dobiti postaće trajna obaveza. Očekivanja investitora postaće svakodnevni pritisak. Od tog trenutka, svaka odluka o međunarodnom kalendaru, formatima takmičenja i budućnosti fudbala više neće biti donošena prema tome šta je najbolje za igru, već prema tome šta je najbolje za akcionare.

Takvom modelu nema mesta u svetskom fudbalu. Budućnost fudbala ne mogu određivati očekivanja onih čija je prvenstvena obaveza uvećanje finansijskog prinosa. Interesi nacionalnih saveza, liga, klubova, igrača i navijača ne mogu biti podređeni zaradi investitora. Fudbal ne sme založiti svoju budućnost radi finansijske koristi.

Stav Evrope je jasan. Ovom modelu nikada nećemo dati legitimitet. Niko nema moralno pravo da proda ono što mu je samo povereno na čuvanje za naredne generacije.

Kao rezultat današnje rasprave, nijedna reprezentacija članica UEFA neće učestvovati ni u jednom takmičenju FIFA sve dok ovi predlozi budu na snazi, osim ukoliko predlog ne bude u potpunosti povučen i ukoliko ne budu pružene pravno obavezujuće garancije da FIFA više nikada neće otvoriti svoje upravljačke strukture ili takmičenja za privatno vlasništvo.

Niko ne treba da ima bilo kakvu sumnju: UEFA i njeni nacionalni savezi suprotstaviće se ovim planovima sa apsolutnom odlučnošću.

Postoje trenuci u kojima se institucije ne ocenjuju prema tome šta su spremne da prihvate, već prema tome oko čega odbijaju da prave kompromis. Ovo je jedan od tih trenutaka.

Neke stvari su jednostavno previše važne da bi bile prodate. Svetsko prvenstvo u fudbalu pripada fudbalu. Tako je oduvek bilo i tako će zauvek ostati. I sve dok Evropa ima svoj glas, ono nikada neće biti na prodaju.“, piše u zvaničnom saopštenju UEFA.