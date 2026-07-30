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U sklopu dogovora, ukrajinski reprezentativac Artem Dovbik napustio je Rim i prešao u Bolonju.

Kastro (21) je u prethodne tri sezone odigrao 105 utakmica za Bolonju u svim takmičenjima i postigao 22 gola, čime se nametnuo kao jedan od najperspektivnijih mladih napadača u Seriji A.

Roma se odlučila za promenu u špicu napada nakon što je prošle sezone izborila plasman u Ligu šampiona prvi put posle osam godina, završivši prvenstvo Italije na trećem mestu u debitantskoj sezoni trenera Đan Pjera Gasperinija na klupi rimskog kluba.

Kastro će u Romi igrati zajedno sa sunarodnicima Paulom Dibalom i Matijasom Suleom.

(Beta)

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