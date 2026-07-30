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Mladi srpski fudbaler je od prvog kontakta sa loptom predstavljao nerešivu enigmu za odbranu domaćina, lako je prolazio čuvare, demonstrirao brzinu, tehniku i samopouzdanje, a spektakularno izdanje krunisao sa dva pogotka i asistencijom.

Jovanović je prvi put pogodio u 53. minutu, kada se veštim driblingom oslobodio svojih čuvara i preciznim udarcem povećao prednost Štutgarta, da bi u 76. minutu još jednom matirao golmana Ofenbaha i praktično stavio tačku na pitanje pobednika. Ipak, nije se tu zaustavio. U samom finišu utakmice, posle dobro izvedenog kornera, omogućio je i drugom srpskom internacionalcu Jovanu Miloševiću da postavi konačnih 8:1.

Sjajnu partiju Lazara Jovanovića upotpunili su brojni atraktivni potezi, prodori i driblinzi kojima je tokom čitavog drugog poluvremena dizao publiku na noge. Delovao je razigrano, inspirisano i pokazao da je u odličnom ritmu pred početak nove sezone, zbog čega se sve glasnije nameće kao ozbiljna opcija u planovima trenera Sebastijana Henesa.

Dobar nastup zabeležio je i Jovan Milošević, koji je ponovo iskoristio ukazanu priliku i upisao se u strelce. Srpski tandem tako je obeležio drugo poluvreme utakmice u kojoj je Štutgart potvrdio odličnu formu i ostvario treću pobedu iz isto toliko kontrolnih mečeva ovog leta.

Ako je suditi po onome što je prikazao protiv Kikers Ofenbaha, Lazar Jovanović je na najbolji mogući način najavio sezonu u kojoj bi mogao da napravi veliki iskorak u dresu jednog od najambicioznijih klubova Bundeslige.