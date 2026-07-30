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Fudbaleri Vojvodine, posle poraza od 4:1 u Novom Sadu, izašli su na megdan Ajaksu i u Amsterdamu u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija.

Ajaks - Vojvodina Foto: Marcel van Dorst / DeFodi Images / Profimedia

Ajaks je dominirao tokom većeg dela prvog poluvremena, ali je Voša uspela da šokira domaćina i povede golom Đorđa Crnomarkovića u 40. minutu.

Pogledajte ovaj pogodak:

Domaćin je ipak brzo uzvratio, izjednačio na 1:1 i uz taj rezultat se otišlo na odmor. Pogledajte i gol Ajaksa za 1:1.

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Lazar Jovanović za Štutgart Izvor: kickersTV