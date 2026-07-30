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Rodri dobija duel protiv Majkla Olisea na meču Španije i Francuske u polufinalu SP 2026.

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Kako je preneo Skaj, predstavnici Reala kontaktirali su kolege iz Sitija u vezi dovođenja kapitena španske reprezentacije i spremni su da plate od 50 do 60 miliona evra jer Rodriju za godinu dana ističe ugovor.

Engleski klub ne želi da proda Rodrija i uprava se nada da bi on mogao da pristane na novi višegodišnji ugovor.

Rodri je u ponedeljak podvrgnut operaciji leđa i u fazi je oporavka.

Očekuje se da će propustiti utakmicu Komjuniti Šilda i prvo kolo Premijer lige.

Uprava Sitija želi da Rodri predvodi ekipu na početku novog poglavlja, otkako je klub napustio trener Pep Gvardiola, pod novim šefom stručnog štaba Encom Mareskom.

Real je spreman da pošalje ponudu za Rodrija, koji je 19. jula sa reprezentacijom Španije osvojio titulu na Svetskom prvenstvu.

Pre nego što je dobio novi mandat predsednik Reala Florentino Peres kritikovan je zbog malog broja španskih fudbalera u ekipi.

Klub je ovog leta doveo Marka Kukurelju iz Čelsija.

(Beta)