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Iskusni štoper je u Milano stigao kao slobodan igrač nakon što mu je krajem juna istekao ugovor sa Mančester sitijem, a sa Interom je potpisao dvogodišnji ugovor.

Stouns (32) je posle deset uspešnih godina napustio Mančester siti, za koji je od dolaska iz Evertona 2016. godine odigrao 295 utakmica i postigao 19 golova. Sa "građanima" je osvojio šest titula u Premijer ligi, Ligu šampiona, dva FA kupa, pet Liga kupova, tri Komjuniti Šilda, kao i Svetsko klupsko prvenstvo i Uefa Superkup.

Za reprezentaciju Engleske odigrao je 93 utakmice, a ovog leta bio je deo nacionalnog tima koji je osvojio treće mesto na Svetskom prvenstvu. Stouns je bio starter u četvrtfinalnoj pobedi protiv Norveške, kao i u polufinalnom porazu od Argentine (2:1).

Inter će odbranu titule u Seriji A početi 22. avgusta utakmicom protiv novajlije Monce.

(Beta)

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