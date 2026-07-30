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Eliot je prošlog leta prešao u Aston Vilu na pozajmicu, uz obaveznu klauzulu otkupa od 35 miliona funtu ako odigra najmanje 10 utakmica.

Klub iz Birmingema ; je odlučio da ne aktivira tu klauzulu, 23-godišnji fudbaler odigrao je devet utakmica i ukupno 277 minuta, a trener Unaj Emeri je situaciju opisao kao "sramotnu za sve".

Na Enfild se vratio ovog leta i igrao je u obe predsezonske prijateljske utakmice kod novog trenera Andonija Iraole.

"Želeo sam da odem i isprobam nešto novo, da izađem iz svoje zone komfora i uradim nešto za šta sam mislio da će mi pomoći da se ponovo razvijam kao igrač. ;Ali nažalost, nije uspelo", rekao je Eliot, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

"Sada sam ovde i ovo je na neki način druga prilika, ako tako želite da je nazovete. Posebno zbog dolaska trenera i novog stručnog štaba, ovo je još jedna prilika da se dokažem i nadam se, steknem njihovo poverenje", dodao je on.

Eliot je Aston Vili poželeo sve najbolje.

"Mnogo sam ih voleo i veoma su lepo postupali prema meni. Nažalost, dogodila se takva situacija, ali i to je još jedno iskustvo iz kojeg mogu nešto da naučim. Ništa im ne zameram. ;Sada sam ovde i pokušavam da učvrstim svoje mesto u sastavu", rekao je Eliot.

On je prošao akademiju Fulama, u Premijer ligi debitovao je kao 16-godišnjak, pre nego što je prešao u Liverpul 2019. godine.

Igrao je redovno kod trenera Jirgena Klopa, ali je imao manju minutažu kod Arnea Slota, pošto je odigrao 18 utakmica u Premijer ligi u sezoni 2024/2025. Posle toga otišao je na pozajmicu u Aston Vilu, koja je prošle sezone osvojila Ligu Evropa.

"Mentalno, to je bio veoma težak period, ali i iskustvo iz kojeg sam mnogo naučio. ;Bila je to prilika da doživim nešto novo, iako to nisam želeo i ne bih poželeo nijednom drugom igraču da prođe kroz to jer nije prijatno. ;Sada sam to ostavio iza sebe. Uspeo sam da prođem kroz to i da na kraju sezone ostvarim nešto, još jedan istorijski uspeh za klub, a biti deo toga bilo je još jedno sjajno iskustvo", rekao je on.

Eliot je prošlog leta proglašen za najboljeg igrača Evropskog prvenstva za igrače do 21 godine, na kome je Engleska osvojila titulu.

On je rekao da nije siguran šta će biti u budućnosti, ali da će razgovarati sa trenerom kasnije u sezoni.

"Trenutno razmišljam samo o tome da budem 100 odsto spreman, fizički i mentalno i da pokušam da se dokažem na terenu. Mislim da ću, kada dođe pravi trenutak da ga pitam, razgovaraću sa njim. ;Na kraju, sve zavisi od mene. Sve dok ulažem trud, naporno radim i pokazujem želju na terenu, smatram da imam priliku da odem i razgovaram s njim", naveo je Eliot.

"Ali zaista sam srećan što sam se vratio. Od prvog dana kada sam ušao u trening centar, imao sam veliki osmeh na licu. Ponovo nosim ovaj dres i samo želim da budem slobodan, da igram koliko god mogu i da uživam, jer ponekad imam osećaj da to ne radim dovoljno. Igrati za Liverpul, nema boljeg osećaja", dodao je Eliot.

(Beta)