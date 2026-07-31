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Nema više skrivanja! Bivši nemački fudbaler Bastijan Švajnštajger ponovo je uhvaćen u društvu Silve Kapitanove, žene sa kojom je već više od godinu dana poznato da je u vezi nakon razvoda od Ane Ivanović. Najnovije paparaco fotografije nastale su na Majorki, gde je par potpuno opušten uživao u romantičnoj vožnji jahtom i zalasku sunca.

Na plovilu nije bilo gužve, Bastijan i Silva bili su sami, uz skipera koji ih je odvezao duž obale jednog od najlepših španskih ostrva. Osmesi nisu silazili sa njihovih lica, a ovo je ujedno i njihovo prvo zajedničko pojavljivanje u javnosti otkako je Švajnštajger završio angažman kao televizijski komentator tokom Svetskog prvenstva.

Pogledajte ekskluzivne fotografije do kojih je došao Kurir:

1/4 Vidi galeriju Bastijan Švajnštajger i Silva Kapitanova Foto: Profimedia

I dok fotografije Bastijana i Silve obilaze svet, mnogi se i dalje prisećaju burnog kraja ljubavi sa Anom Ivanović. Njihov razvod mesecima je punio naslovne strane, a spekulacije o tome da je upravo Silva bila razlog pucanja braka dodatno su raspalile interesovanje javnosti, pa svako novo zajedničko pojavljivanje Bastijana i Silve ponovo pokreće lavinu komentara.

1/5 Vidi galeriju Bastijan Švajnštajger i Silva Kapitanova na plaži u Grčkoj Foto: Greek Boys / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Za razliku od bivšeg supruga, Ana je odlučila da okrene novi list. Nekadašnja srpska teniska šampionka poslednjih meseci pokazuje da je iza sebe ostavila težak period. Putuje sa prijateljicama, uživa na luksuznim destinacijama, objavljuje fotografije koje oduševljavaju pratioce i, po mišljenju mnogih, izgleda bolje nego ikada.

Dok Bastijan sa Silvom uživa na pučini i romantičnim krstarenjima uz zalazak sunca, Ana šalje jasnu poruku - život ide dalje.