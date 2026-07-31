EKSKLUZIVNO! Vrele fotke Švajnija s novom devojkom na luksuznoj jahti! Zgodna Bugarka u malenom šortsu, Bastijan je guta pogledom - Pogledajte šta rade (FOTO)
Nema više skrivanja! Bivši nemački fudbaler Bastijan Švajnštajger ponovo je uhvaćen u društvu Silve Kapitanove, žene sa kojom je već više od godinu dana poznato da je u vezi nakon razvoda od Ane Ivanović. Najnovije paparaco fotografije nastale su na Majorki, gde je par potpuno opušten uživao u romantičnoj vožnji jahtom i zalasku sunca.
Na plovilu nije bilo gužve, Bastijan i Silva bili su sami, uz skipera koji ih je odvezao duž obale jednog od najlepših španskih ostrva. Osmesi nisu silazili sa njihovih lica, a ovo je ujedno i njihovo prvo zajedničko pojavljivanje u javnosti otkako je Švajnštajger završio angažman kao televizijski komentator tokom Svetskog prvenstva.
Pogledajte ekskluzivne fotografije do kojih je došao Kurir:
I dok fotografije Bastijana i Silve obilaze svet, mnogi se i dalje prisećaju burnog kraja ljubavi sa Anom Ivanović. Njihov razvod mesecima je punio naslovne strane, a spekulacije o tome da je upravo Silva bila razlog pucanja braka dodatno su raspalile interesovanje javnosti, pa svako novo zajedničko pojavljivanje Bastijana i Silve ponovo pokreće lavinu komentara.
Za razliku od bivšeg supruga, Ana je odlučila da okrene novi list. Nekadašnja srpska teniska šampionka poslednjih meseci pokazuje da je iza sebe ostavila težak period. Putuje sa prijateljicama, uživa na luksuznim destinacijama, objavljuje fotografije koje oduševljavaju pratioce i, po mišljenju mnogih, izgleda bolje nego ikada.
Dok Bastijan sa Silvom uživa na pučini i romantičnim krstarenjima uz zalazak sunca, Ana šalje jasnu poruku - život ide dalje.