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"Momci su dali sve od sebe. Na početku utakmice smo izgledali dobro, ali je teško igrati protiv Ajaksa pred njegovim navijačima. Oni su jako kvalitetna ekipa. Siguran sam da možemo više, moramo da uzmemo u obzir da igramo na tri-četiri dana, dok su oni bili sveži, što se i videlo. Generalno, bila je to teška utakmica, a Ajaks je bio dominantan", rekao je Savić za TV Arena sport.

Vojvodina je na gostujućem terenu u Amsterdamu poražena od Ajaksa 1:4, u revanš meču drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Identičnim rezultatom Vojvodina je poražena i u prvom meču u Novom Sadu.

Strateg Vojvodine osvrnuo se i na pogodak koji je njegov tim primio u završnici prvog poluvremena.

"Ne mogu da kažem da nas je taj gol poremetio. Primili smo gol na kraju prvog poluvremena i nije prijatno kada se to desi u tom trenutku, ali su oni i pre tog gola imali dobre situacije. U drugom poluvremenu falila nam je energija i ritam. Lako su pronalazili situacije da nam zaprete. Uspevali su da probiju našu odbranu", zaključio je Savić.