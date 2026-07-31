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Letnja evropska odiseja za većinu srpskih predstavnika završena je pre nego što je praktično i počela. Posle samo dva odigrana kola, Srbiju u evropskim kvalifikacijama nastavljaju da predstavljaju jedino Crvena zvezda i Partizan. Vojvodina i Železničar očekivano su položili oružje pred renomiranim rivalima, Ajaksom i Bragom, započevši i završivši svoje evropsko leto bez ijednog osvojenog boda za nacionalni ili klupski koeficijent.

U Ligi konferencije svedočili smo realnoj slici našeg klupskog fudbala. Dok je Partizan odradio rutinski posao u Luksemburgu i sa dve pobede osigurao dvomeč protiv Tobola u trećem kolu, Vojvodina je doživela ubedljiv poraz u Amsterdamu (4:1 nakon preokreta), a slično se proveo i Železničar na gostovanju u Bragi (4:0).

1/6 Vidi galeriju Braga - Železničar Foto: FK Železničar

Epilog? U sezoni kratkih rukava i letnjih odmora ostala su nam samo dva kluba, a pogled na UEFA rang-listu donosi više nego zabrinjavajuće vesti.

Mračne prognoze: Prete nam kvalifikacije od prvog kola

Nacionalni koeficijent Srbije pretrpeo je težak udarac poslednjih godina, zbog čega smo trenutno zakucani za 30. mesto na UEFA listi. Pogled na timove ispred nas deluje prilično poražavajuće - Bugarska nam beži za čitava dva boda, Slovačka je takođe ispred, a o suspendovanoj Rusiji, Izraelu, Sloveniji ili Hrvatskoj (23. pozicija) da i ne govorimo.

Mesta među 15 najboljih evropskih liga danas deluju kao davno zaboravljeni san. Naša nova realnost su okršaji i trka sa zemljama poput Islanda, Republike Irske i Jermenije. O tome koliko je situacija alarmantna govori i podatak da smo na ovosezonskoj "lajv listi" tek 42. u Evropi, sa skromnim prosekom od svega jednog osvojenog boda.

Zašto je ovo alarmantno?

Pored toga što je iluzorno očekivati da ćemo uskoro ponovo imati pet predstavnika na međunarodnoj sceni, pravi problem leži u činjenici da će naši klubovi u Evropu kretati nikada ranije. Ukoliko se ovaj trend nastavi, ubrzo nas očekuje scenario u kom će i šampion Srbije morati da kreće od prvog kola kvalifikacija.

Kakav je status večitih?

Crvena zvezda: Usled brisanja bodova iz sezone 2021/2022, crveno-beli su pokvarili plasman i trenutno zauzimaju 61. mesto u Evropi (sa koeficijentom 34,000). Ipak, siguran start sezone i rutinske pobede nad Larnom doneli su nov bod na saldo.

1/20 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - Larn (Drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona) Foto: Ilija Ilić

S obzirom na to da ulazi kao favorit u nastavak kvalifikacija, za očekivati je da se šampion Srbije brzo vrati oko 40. pozicije, iznad klubova poput Ajaksa, PAOK-a ili Sparte iz Praga.

Partizan: Crno-beli vode borbu sa lošim bilansom iz prethodnog petogodišnjeg ciklusa, gde ih u životu i dalje drži solidna sezona 2022/2023. Kako je ta sezona poslednja u obračunu, Partizan sa trenutnih 16,500 bodova mora hitno da popravi učinak. Pobede u uvodnim mečevima donela su dva vredna boda, ali za beg sa 110. mesta biće potreban kontinuitet.

1/13 Vidi galeriju Partizan - Una Štrasen, kvalifikacije za Ligu konferencije Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Preskakanje rivala poput Rijeke, Bresta ili Komoa počinje već od predstojećeg dvomeča sa Tobolom - što je zadatak od ključnog značaja kako za Partizan, tako i za spasonosni impuls celokupnom srpskom fudbalu.

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