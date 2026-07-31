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Crno-beli su bez većih problema preskočili prvu prepreku u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Posle dve pobede nad UNA Štrasenom (4:0, 1:0), Partizan je izborio plasman u treće kolo gde ga čeka okršaj sa kazahstanskim Tobolom.

Prva utakmica protiv Tobola na programu je 6. avgusta u Beogradu, dok je revanš zakazan za sedam dana kasnije u Kostanaju. Ukoliko izabranici Saše Ilića uspešno preskoče i ovu prepreku, deliće ih samo još jedan korak od ulaska u grupnu fazu.

Ono što svakako raduje navijače u Humska jeste činjenica da je Partizan siguran nosilac i u potencijalnom plej-ofu.

1/13 Vidi galeriju Partizan - Una Štrasen, kvalifikacije za Ligu konferencije Foto: @starsport, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Mogući rivali: Od mina iz liga petice do poželjnih autsajdera

Status nosioca na papiru donosi lakši put i izbegavanje nekih od najjačih timova, ali predstojeći žreb daleko od toga da garantuje lak posao. Među nepovlašćenim ekipama nalazi se nekoliko izuzetno opasnih protivnika, od kojih bi pojedini u duelu sa beogradskim crno-belima imali i ulogu favorita.

UEFA će u ponedeljak ujutru, tik pred žreb, napraviti uže podgrupe i skratiti spisak. Do tada, ovo su svi potencijalni rivali Partizana na poslednjem stepeniku pred grupnu fazu:

Hetafe (Španija)

NK Rijeka (Hrvatska) / Tampere (Finska)

Kluž (Rumunija) / Tromse (Norveška)

HJK Helsinki (Finska) / Madervel (Škotska)

Tvente (Holandija) / Dunajska Streda (Slovačka)

RFS Riga (Letonija) / FK Jablonec (Češka)

Bran (Norveška) / Apolon Limasol (Kipar)

Žalgiris (Litvanija) / Hajduk Split (Hrvatska)

Poraženi iz dvomeča Benfika (Portugal) / Harts (Škotska)

Škendija Tetovo (S. Makedonija) / Hibernijan (Škotska)

FK Noa (Jermenija) / FK Sion (Švajcarska)

Poraženi iz dvomeča Bešiktaš (Turska) / Hradec (Češka)

Austrija Beč (Austrija) / Beitar Jerusalim (Izrael)

Katovice (Poljska) / Hapoel Tel Aviv (Izrael)

Poraženi iz dvomeča Ferencvaroš (Mađarska) / Gornjik Zabže (Poljska)

Vaduc (Lihtenštajn) / Inter Turku (Finska)

Nordsjeland (Danska) / Valur (Island)

Poraženi iz dvomeča Makabi Tel Aviv (Izrael) / CSKA Sofija (Bugarska)

FK Auda (Letonija) / Dinamo Tirana (Albanija)

Analiza žreba: Ko su najteži, a ko najpoželjniji protivnici?

Prva ekipa ispod crte je španski Hetafe, a odmah iza njega po koeficijentu slede Rijeka, Kluž, Helsinki i Tvente. Ukoliko se u trećem kolu dogodi nekoliko iznenađenja i favoriti ispadnu, Partizan bi mogao da dobije još povoljniji položaj pred sam žreb.

Najteže opcije: Bez sumnje, najveća pretnja jeste Hetafe. Pored Špaca, Partizan ne bi imao ulogu favorita ni protiv kvalitetnih sastava poput Tventea, Rijeke ili Kluža, a izuzetno neprijatni rivali bili bi i škotski Harts ili danski Nordsjeland.

Najpoželjniji ishod: Kao najbolji scenario izdvajaju się pobednici duela Vaduc - Inter Turku i Auda - Dinamo Tirana. Dobar žreb bio bi i ukoliko kuglice spoje crno-bele sa boljim iz mečeva Helsinki - Madervel ili Riga - Jablonec.

U većini preostalih potencijalnih okršaja Partizan bi imao realne i jednake šanse za prolaz, pošto je reč o timovima približnog kvaliteta.

Šta vi mislite, hoće li Partizan konačno obezbediti evropsku jesen? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

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