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Voša je povela golom Crnomarkovića, ali su Klaseni i Gluh upalili u petu brzinu i svojim golovima doneli su preokret i ubedljivu pobedu timu iz Amsterdama.

1/11 Vidi galeriju Ajaks - Vojvodina Foto: Marcel van Dorst / DeFodi Images / Profimedia

Pogledajte golove i najzanimljivije detalje sa ovog meča:

Šta se dešavalo na meču?

Šta se sve dešavalo na utakmici u Amsterdamu? Krenimo redom...

Dominirao je Ajaks tokom čitavog prvog poluvremena, a golman Dragan Rosić bio je zaslužan što je rezultat bio 0:0 do samog finiša.

Nizale su se šanse pred golom Rosića, ali je delovalo kao da je čuvar mreže Vojvodine začarao svoj gol i kao pobednik je izlazio iz duela sa Godtsom, Dolbergom, Klasenom i ostalim fudbalerima Ajaksa. Imao je Rosić i sreće u 36. minutu kada je Godts izveo minijaturu, bocnuo ga, ali je prečka sprečila čist pogodak.

A onda - šok za domaćina! Korner za Vojvodinu u 40. minutu i sjajna reakcija Crnomarkovića za 0:1 i muk na „Johan Krojf Areni“.

Voša je povela bukvalno ni iz čega i prve prilike!

Nije se dugo čekalo na odgovor Ajaksa koji je već u 44. minutu izjednačio. Posle kornera, Reger je uspeo da zakači loptu i prosledi je do Klasena koji pogađa za 1:1, a ovo je bio i konačan rezultat prvog poluvremena.

Već na startu drugog dela igre Ajaks je pripretio, ali je Rosić u 48. minutu odbranio udarac Gluha. Ipak, u 53. minutu - spasa nije bilo. Gluh je šutirao i savladao fenomenalnog Rosića za 2:1.

Nije se tu Gluh zaustavio i već u 58. minutu postigao je novi gol, pa je Ajaks poveo sa 3:1.

Delovalo je da se Vojvodini ne piše dobro, a napadi domaćina nisu se stišavali, te je u 61. minutu pokušao i Mokio, ali je lopta završila malo pored gola Rosića. Usledio je period nešto mirnije igre, a onda, u 71. minutu, Oskar Gluh kompletira het-trik i Ajaks dolazi do 4:1.

Mogao je Ajaks do još nekog gola u samom finišu, ali je Vojvodina imala sreće, te je ostalo 4:1.

Na ovaj način Vojvodina je završila evropsku odiseju, a Ajaks će, posle pobede od 8:2 u ukupnom skoru, u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencija igrati protiv poljskog Rakova.

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