Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Fudbaleri Brage sa 4:0 savladali su Železničar u kvalifikacijama za Ligu konferencija i na taj način Pančevci su završili svoju evropsku odiseju.

1/6 Vidi galeriju Braga - Železničar Foto: FK Železničar

Pogledajte golove i najzanimljivije detalje sa ove utakmice:

Šta se sve dešavalo na meču?

Šta se sve dešavalo na utakmici u Bragi? Krenimo redom...

Braga je u revanšu slavila sa 4:0 (2:0), a Kokovićevi izabranici odigrali u granicima mogućnost, ali su ih tri individualne greške koštale poraza. Podsećamo, prvi meč završen je pobedom Brage 1:0.

Potpuni tragičar ovog dvomeča je Zoran Popović. Iskusni golman Železničara napravio je TRI PENALA u ovom dvomeču. Od toga, dva na večerašnjem meču..

Kod prvog možemo da pričamo i o sramnom sudiji iz Češke koji je "izmislio" kontakt za penal. Međutim, Popović je bez ikakve potrebe izleteo daleko od gol-linije...

Drugi - nova greška golmana, ovoga puta u dodavanju i potom kontakt za čist penal. Neverovatno, posebno za tako iskusnog golmana. Popović je tu prvo odbranio udarac sa 11 metara, ali je iz odbitka ipak kapitulirao.

Braga je sve to umesno kaznila. Golove za portugalski tim pred 12.000 gledalaca postigli su Orta, Silva, Viktor i Navaro.

BONUS VIDEO: