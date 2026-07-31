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Italijanski i svetski fudbal ostali su bez jedne od najvećih ikona. U 66. godini života jutros je preminuo Franko Barezi, po mnogima jedan od najboljih defanzivaca u istoriji ove igre.

1/10 Vidi galeriju Franko Barezi Foto: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Vest o smrti legende objavio je poznati sportski novinar Fabricio Romano:

"Tužne vesti stižu iz Italije - Franko Barezi je preminuo jutros u 66. godini. Apsolutna legenda igre sa Milaniom i Italijom, obeležio je čitavu eru za različite generacije. Misli i molitve su uz njegovu porodicu i prijatelje. Počivaj u miru, Franko", objavio je Romano.

Simbol Milana i zlatne ere italijanskog fudbala

Barezi je čitavu svoju profesionalnu karijeru posvetio Milanu, gde je kao dugogodišnji kapiten postao simbol kluba i predvodnik jedne od najdominantnijih ekipa u istoriji fudbala.

Sa reprezentacijom Italije i "roso-nerima" obeležio je zlatno doba italijanskog fudbala i ostao uzor generacijama defanzivaca širom sveta.

Franko Barezi - biografija

Čovek koji je čitavu svoju 20-godišnju profesionalnu karijeru posvetio samo jednom klubu, ostao je upamćen kao sinonim za vernost, taktičku savršenost i neprikosnovenu eleganciju na terenu.

Rođen 8. maja 1960. godine u mestu Travagliato, Barezi je u mladosti bio odbijen na probi u Interu, ali ga je Milan odmah prihvatio. Debitovao je za prvi tim 1978. godine sa samo 17 godina, a veličinu i odanost pokazao je početkom osamdesetih, kada je ostao u klubu i vodio ga kroz takmičenje u Seriji B.

Pravu dinastiju stvorio je krajem osamdesetih i početkom devedesetih pod vođstvom trenera Ariga Sakija i Fabija Kapela. Kao nepremostivi libero i vođa zadnje linije, dirigovao je odbranom uz kakvu su odrastale generacije navijača (uz Maldinija, Kostakurtu i Tasotija).

Klupski i reprezentativni uspesi

Za 20 sezona u dresu Milana (719 zvaničnih mečeva), Barezi je osvojio sve što se moglo osvojiti:

- 6 titula šampiona Italije (Serie A)

- 3 titule šampiona Evrope (Liga šampiona / Kup šampiona)

- 2 Interkontinentalna kupa

- 4 Superkupa Italije

- 2 UEFA Superkupa

U čast njegovih zasluga, Milan je po njegovom penzionisanju 1997. godine zauvek povukao iz upotrebe dres sa brojem 6.

Za reprezentaciju Italije (81 nastup) osvojio je Svetsko prvenstvo 1982. godine u Španiji. Svi pamte i njegov nadludski podvig iz 1994. godine, kada se samo tri nedelje nakon operacije kolena vratio na teren i odigrao doktorsku partiju u finalu Mundijala protiv Brazila, ali je Italija tada ostala bez trofeja.

Milan se oprostio emotivnim saopštenjem

Od Barezija se oprostio i italijanski gigant - fudbalski klub Milan. I to - biranim rečima!

- Rosoneri veka u večnoj slavi!

Objaviti gubitak nekoga ko je bio oličenje srca i duše FK Milan izuzetno je teško. Ali svi u klubu i svi Milanisti moraju biti dostojni sećanja na Franka Barezija. Moramo biti jaki i sakupiti svu snagu, čak i u ovim najtužnijim trenucima. Franka smo izgubili samo nekoliko meseci nakon njegovog poslednjeg pojavljivanja u javnosti na prepunom San Siru, na ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Milanu, događaju na svetskoj sceni koji je on pomogao da postane nezaboravan.

U znak sećanja na Franka, stojimo ujedinjeni, znajući da će nas on voditi i gurati napred tokom celog našeg rosonerskog puta. Zauvek. Jer Barezi je večna legenda - stoji u saopštenju na sajtu Milana.

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