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Svet fudbala jutros zavijen u crno. U 66. godini života preminuo je Franko Barezi, legendarni kapiten FK Milan, reprezentativac Italije i jedan od najvećih odbrambenih igrača u istoriji ove igre.

Čovek koji je čitavu svoju 20-godišnju profesionalnu karijeru posvetio samo jednom klubu, ostao je upamćen kao sinonim za vernost, taktičku savršenost i neprikosnovenu eleganciju na terenu.

Vernost rosonerima u najtežim trenucima

Rođen 8. maja 1960. godine u mestu Travagliato, Barezi je u mladosti bio odbijen na probi u Interu, ali ga je Milan odmah prihvatio. Debitovao je za prvi tim 1978. godine sa samo 17 godina, a veličinu i odanost pokazao je početkom osamdesetih, kada je ostao u klubu i vodio ga kroz takmičenje u Seriji B.

1/10 Vidi galeriju Franko Barezi Foto: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pravu dinastiju stvorio je krajem osamdesetih i početkom devedesetih pod vođstvom trenera Ariga Sakija i Fabija Kapela. Kao nepremostivi libero i vođa zadnje linije, dirigovao je odbranom uz kakvu su odrastale generacije navijača (uz Maldinija, Kostakurtu i Tasotija).

Klupski i reprezentativni uspesi

Za 20 sezona u dresu Milana (719 zvaničnih mečeva), Barezi je osvojio sve što se moglo osvojiti:

- 6 titula šampiona Italije (Serie A)

- 3 titule šampiona Evrope (Liga šampiona / Kup šampiona)

- 2 Interkontinentalna kupa

- 4 Superkupa Italije

- 2 UEFA Superkupa

U čast njegovih zasluga, Milan je po njegovom penzionisanju 1997. godine zauvek povukao iz upotrebe dres sa brojem 6.

Za reprezentaciju Italije (81 nastup) osvojio je Svetsko prvenstvo 1982. godine u Španiji. Svi pamte i njegov nadludski podvig iz 1994. godine, kada se samo tri nedelje nakon operacije kolena vratio na teren i odigrao doktorsku partiju u finalu Mundijala protiv Brazila, ali je Italija tada ostala bez trofeja.

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