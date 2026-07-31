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Splitski Hajduk završio je učešće u kvalifikacijama za Ligu Evrope nakon teškog poraza od Pafosa na Kipru. Domaći tim je slavio sa ubedljivih 4:0 posle produžetaka, čime je potpuno anulirao i nadmašio pobedu "bilih" od 2:0 sa Poljuda (ukupno 4:2).

Ipak, evropska priča za Splićane ovim nije zaključena. "Bili" takmičarski put nastavljaju u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije, gde ih čeka okršaj sa litvanskim Žalgirisom. Da bi stigli do grupne faze, biće im potrebno da prebrode još dve prepreke.

Ubrzo po okončanju meča, klub se oglasio na društvenim mrežama objavom konačnog rezultata uz napomenu da se borba za Evropu nastavlja kroz treće po jačini klupsko takmičenje. Međutim, ta objava pokrenula je pravu lavinu gnevnih komentara navijača koji ne mogu da prebole krah i ispuštenu veliku prednost.

Na udaru trener Garsija: "Kada izabereš 'dokazanog' trenera ispred legende..."

Najveći deo nezadovoljstva pristalica splitskog kluba sručio se na šefa stručnog štaba Gonzala Garsiju, čiji su potezi i taktičke zamisli naišli na žestoke osude:

"Bravo, urugvajska prevaro. Tako se igra! Zbog svog ega stavljaš 17-godišnjaka, a Livaja sedi na klupi. Imaš 2:0 iz prvog meča i ponašaš se kao da je sa druge strane PSŽ, a ne Pafos."

1/4 Vidi galeriju Hajduk Split - Pafos Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Bravo treneru, odlično si postavio utakmicu! Podrška Garsiji i upravi, svaka čast svima."

"Gonzalo Gvardiola."

"Urugvajska prevara neka ostane na Kipru."

Posebna tema među navijačima jeste odnos Urugvajca i prve zvezde tima, Marka Livaje, koji na startu ove takmičarske godine nije uvek u prvih 11:

"Kada izabereš 'dokazanog' evropskog trenera ispred legende kluba. Bravo, Hajduče."

Kritike i na račun klupske televizije

Gnev pristalica Bilih nije zaobišao ni klupsku platformu Hajduk Digital TV, s obzirom na to da se prenos utakmice sa Kipra dodatno naplaćivao:

"Dobro je što ste prenos zaključali iza pretplate, pa je ovo gledalo što manje ljudi."

Pored gorkog ukusa zbog eliminacije, u komentarima prevladava stav da je ovo još jedan u nizu evropskih šamara koji oslikava stanje u klubu:

"Mi smo sramota za hrvatski fudbal. Sramite se svi od prvog do poslednjeg. Gubitnički mentalitet godinama."

"Mi smo cirkus od kluba. Evropa nije za nas, a četvrto ili peto mesto u HNL-u je naša realnost."

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