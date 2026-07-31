Slušaj vest

Tužne vesti stigle su iz Italije. U 66. godini života preminuo je čuveni kapiten i štoper Milana, Franko Barezi. Jedan od najboljih defanzivaca u istoriji fudbala i reprezentacije Italije čitavu karijeru posvetio je samo jednom klubu - svom Milanu. U njegovoj bogatoj biografiji posebno mesto zauzimala je čuvena beogradska magla, trenutak za koji je i sam priznavao da je prelomio istoriju i od "rosonera" napravio evropskog giganta.

1/10 Vidi galeriju Franko Barezi Foto: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Magla na Marakani koja je promenila fudbalsku istoriju

Tog novembra 1988. godine, Barezi je kao predvodnik čuvene defanzivne linije, koju su činili još Tasoti, Maldini i Kostakurta, stigao u Beograd na revanš meč nokaut faze Kupa šampiona protiv Crvene zvezde. Posle remija (1:1) na San Siru, gde je strelac za Beograđane bio Dragan Stojković Piksi, očekivao se spektakl. Dobila se - istorija.

Nakon prosečnog prvog poluvremena, na početku drugog dela igre nad stadionom se spustio gust "zid" od magle. Situacija na terenu je postala praktično nevidljiva. Glavni sudija Pauli je, nedugo nakon vodećeg gola Crvene zvezde u 50. minutu (koji masi gledalaca i TV auditorijumu uopšte nije bio jasan), u 60. minutu prekinuo meč. Odluka je pala - utakmica se sutradan igra od samog početka.

U ponovljenom susretu, pojačani Rudom Gulitom, Milan je nakon penala prošao dalje, da bi iste te sezone stigao i do samog trona Evrope.

Barezi: "Usred Beograda i sunca, ja i dalje vidim tu maglu"

Italijanski velikan nikada nije skrivao da je Zvezda tada bila bolji rival i da je sudbina umešala prste. Prilikom posete Srbiju 2012. godine, tokom promocije Milanovog kampa na Adi Ciganliji, podsetio se dramatičnih trenutaka iz 1988:

"Uvek se setim meča protiv Zvezde čim kročim u Srbiju. Magla nas je tada doslovno spasila. Zvezda je bila bolja, mi se nismo snalazili. U ponovljenom meču imali smo više sreće i prošli dalje. Ta utakmica je bila sudbonosna - tu se rodio novi Milan pod vođstvom Ariga Sakija, koji je u narednim godinama dominirao. Tada smo prvi put na delu videli i Dejana Savićevića."

Foto: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia

Upkos tome što ga je u Beogradu dočekalo sunčano vreme, Barezi je ostao dosledan toj uspomeni:

"Kad god pomislim na Beograd, vidim tu maglu. Zvezda predvođena Savićevićem nas je razbila, a onda nas je Bog spasao eliminacije. Prošli smo na penale i odatle je krenula era velikog Milana. Iako danas sija sunce, meni je ta magla i dalje pred očima."

Rađanje šampionske generacije

Nakon beogradskog "čuda", Milan je u četvrtfinalu savladao Verder (ukupno 1:0), potom u polufinalu deklasirao Real Madrid sa 5:0 u revanšu, da bi u velikom finalu u Barseloni savladao rumunsku Steauu sa ubedljivih 4:0.

To je bio prvi od tri trofeja Kupa/Lige šampiona koje je Barezi podigao kao kapiten. Legendarni štoper je za Milan odigrao više od 700 utakmica i osvojio šest titula šampiona Italije, ostavši upisan zlatnim slovima u analima svetskog fudbala.

BONUS VIDEO: