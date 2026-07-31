Slušaj vest

Fudbaleri Dinama iz Tbilisija su doživeli jedan od najtežih poraza u klupskoj istoriji pošto su zaustavljeni u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija u dvomeču sa Žalgirisom.

Dinamo je kao domaćin ostvario pobedu rezultatom 3:0, a na poluvremenu u Viljnusu je imao 1:1. Delovalo je su barem jednom celom nogom u trećem kolu, ali...

Žalgiris je u prvih 15-ak minuta drugog poluvremena postigao dva gola i stigao do 3:1. Međutim, kada je Mate Vatsadze u 72. minutu postigao gol za goste i za 3:2, opet se činilo da je DInamo veoma blizu prolaska, s obzirom na to da je Žalgirisu bilo potrebno da za 20 minuta postigne dva gola za produžetke.

Već u 73. minutu je Žalgiris došao do 4:2, a u 82. i do 5:2, odnosno rezultata za produžetke.

Nije se tu zaustavila litvanska ekipa, a bivši fudbaler Partizana Nemanja Mihajlović je u 88. minutu postigao gol za 6:2, da bi u 90. minutu Bilenkij postavio konačnih 7:2.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice:

Dinamo je doživeo katastrofu, a teško je ne setiti se utakmice ovog tima protiv Crvene zvezde 2009. godine.

U kvalifikacijama za Ligu Evrope Dinamo je kao domaćin pobedio 2:0, a mnogi pamte dramu iz Beograda. Crvena zvezda je na kraju pobedila rezultatom 5:2 golom Dejana Lekića u 88. minutu i tako prošla u naredno kolo.

Sličnost između ove dve utakmice je i reakcija fudbalera DInama kod postignutih golova i provokacije upućene navijačima Zvezde i Žalgirisa.

Bonus video: