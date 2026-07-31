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Da ljubav prema klubu nema granica, pokazali su mnogi navijači unazad nekoliko decenija.

Svedoci smo šta su sve ljudi spremni da urade za voljeni klub, da se odreknu mnogih stvari, samo kako bi došli na stadion i pružili podršku fudbalerima i treneru.

Komentari navijača Crvene zvezde na fotku Neše Mostarca kako ide kući posle utakmice sa Larnom Foto: Printskrin/Fejsbuk

FK Crvena zvezda na društvenim mrežama posle utakmice sa Larnom (5:0) u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona objavio je fotografiju jednog starijeg čoveka. On se sa štakama, ogrnut zastavom kluba, kroz parkić uspinje uz ulicu Ljutice Bogdana. Onako polako, lagano, ali sa velikom ljubavlju kada je Zvezda u pitanju.

I čim se fotografija pojavila na društvenim mrežama, konkretno na Fejsbuk profilu, odmah je zasuta lavinom komentara. Navijači Crvene zvezde bili su oduševljeni onim što su videli. I bilo je tu zaista zanimljivih opaski.

- Nadam se da ste našli ovog dekicu, uručili mu doživotnu kartu za sve utakmice, i pozvali da bude gost FK na jedan dan - napisao je jedan navijač, da bi drugi podržao predlog i dopunio ga:

- To je i zaslužio, bolestan po zimi, kiši, vrućini, stisne zube uzme štake i ide na stadion. Ponosan sam na njega, moj komšija iz Raštana Mostarac, čitavoga života je išao srcem da navija za Zvezdu.

1/20 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - Larn (Drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona) Foto: Ilija Ilić

Očigledno je da navijači Crvene zvezde dobro poznaju simpatičnog dekicu, koji dolazi na svaku utakmicu, bez obzira što je na štakama.

- Moj brat Nenad, 71 godina. Nažalost invalid, ali se ne odriče Zvezde. Od svoje 14. godine ide na utakmice Zvezde širom bivše Jugoslavije. U BG. Niste svesni na koliko je utakmica išao. Do svoje 37.godine putovao iz Mostara, a sada je tu u BG. Nikada nije otišao ni na jednu drugu tribinu, samo Sever.

- Jedan je Nešo, Bog mu dao zdravlje. I svaku utakmicu me zove sa Marakane držeći se jednom rukom za štaku. Živio dragi Necer.

Fudbaleri Crvene zvezde narednu utakmicu u Evropi igraju 4. avgusta u Sombatelu u Mađarskoj protiv Hapoela Ber Ševe. Revanš 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona je u Beogradu, na stadionu "Rajko Mitić" 12. avgusta.