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Golman i kapiten Železničara Zoran Popović sumirao je utiske posle poraza od Brage (0:4) u revanšu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije i ispadanja iz evropskog takmičenja.

1/6 Vidi galeriju Braga - Železničar Foto: FK Železničar

Posebno se Popović osvrnuo na tri penala koja su u ovom dvomeču dosuđena posle njegovih prekršaja nad igračima portugalskog tima.

- Preuzimam odgovornost za ove dve utakmice. Najiskusniji sam, kapiten sam, a napravio sam tri penala. Treći je po meni bio. Ova prva dva nisu. Ali dobro, sudija je tako odlučio, nema VAR-a. Generalno je suđenje u ove dve utakmice bilo katastrofalno. Sudije su zbog VAR-a prestale da veruju instinktu i onome što vide. Ali moram da preuzmem odgovornost. Bragi sam poklonio tri penala - istakao je Popović.

Prvi penal u Bragi je uticao na dalji tok meča.

- Gledali smo snimak na poluvremenu. Znam da sam dirao loptu, posle je bio sudar, mislio sam: nema šanse da svira penal. Žao mi je, u prvom meču su tako stekli prednost. Sad smo imali kontrolu do prvog penala. Kod trećeg penala, ideja je bila da igramo naš fudbal, ali desilo se da kliznem. Bože moj, dešava se.

Veliko iskustvo je iza Železničara posle duela sa portugalskim klubom.

- Borili smo se. Hteli smo da se prikažemo u najboljem svetlu. Imali smo neku ideju. Ali zasluženo su, po šansama pogotovu u drugoj utakmici, prošli dalje. Mi idemo dalje. Moramo da ponovimo prošlogodišnju sezonu, da se plasiramo u plej-of.

Visok poraz neće negativno uticati na tim, tvrdi kapiten.