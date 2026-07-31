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Najbolji dokaz kakva je veličina bio Franko Barezi ne leži u trofejima, već u rečima njegovih najvećih rivala. A niko nije umeo da proceni fudbalski genije bolje od pokojnog Dijega Armanda Maradone.

1/10 Vidi galeriju Franko Barezi Foto: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tokom kasnih osamdesetih, njihovi okršaji u mečevima Napolija i Milana obeležili su jednu od najslavnijih era italijanskog fudbala. Nakon jednog napetog derbija 1989. godine, Maradona se u svlačionicu vratio noseći u rukama upravo Barezijevu šesticu.

"Ovo je dres velikog igrača. Za mene, Franko Barezi je najbolji defanzivac svih vremena. Ovaj dres ću sa ponosom čuvati do kraja života", izjavio je tada fascinirani Argentinac.

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