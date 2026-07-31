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Azijska fudbalska konfederacija je saopštenjem stavila svima do znanja da se protivi najnovijoj ideji FIFA da proda manjinski u deo u novoformiranoj kompaniji koja bi preuzela upravljanje komercijalnim pravima na najvećim takmičenjima.

Ne samo da ne podržava plan FIFA, već su čelnici Azijske fudbalske konfederacije žestoko reagovali i izrazili inicijativu da se naprave drastične promene u strukturnim i vodećim okvirima svetske fudbalske organizacije.

Saopštenje Azijske fudbalske konfederacije prenosimo u celosti:

"AFC se solidariše sa UEFA i KONKAKAF kako bi zaštitila Svetsko prvenstvo u fudbalu.

Azijska fudbalska konfederacija (AFC) sa dubokom zabrinutošću je pratila dešavanja poslednjih dana u vezi sa predloženim osnivanjem "FIFA Fourvard Enterprajza" (FFE) i neizvesnošću koja se pojavila u globalnoj fudbalskoj zajednici. AFC se solidariše sa UEFA i KONKAKAF, izražavajući ozbiljnu zabrinutost zbog predloga FIFA da se uvedu privatna ulaganja u vodeća takmičenja FIFA i proces donošenja odluka oko FFE. Činjenica da je situacija došla do tačke u kojoj je realna mogućnost bojkota Svetskog prvenstva u FIFA ušla u javni diskurs trebalo bi da zabrine svakoga ko se brine o budućnosti naše igre. Fudbal nikada nije trebalo da bude stavljen u takvu poziciju.

U svetlu ove pozadine, i u svetlu jasnih stavova koje su izrazili UEFA i KONKAKAF, kao i neviđenih podela koje su se pojavile širom fudbalskog sveta, AFC smatra da predloženi FFE ne može realno postići neophodan široki konsenzus i jedinstvo potrebno za napredak. Svetsko prvenstvo u fudbalu je vrhunac globalnog fudbala i crpi svoju snagu iz učešća svih konfederacija i vodećih svetskih fudbalskih nacija. Svaki predlog koji rizikuje da potkopa jedinstvo i univerzalni karakter takmičenja mora se ponovo razmotriti. Iako se neposredna debata fokusira na FFE, AFC smatra da ovo pitanje daleko prevazilazi jedan predlog. Umesto toga, otkrilo je fundamentalne slabosti u procesima konsultacija i donošenja odluka FIFA koje se sada moraju rešiti.

Iako AFC primećuje najnovije pojašnjenje FIFA o predlogu, centralna pitanja u vezi sa upravljanjem, institucionalnim procesom i smislenim konsultacijama ostaju bez odgovora. Predlog od takvog značaja, sa potencijalom da utiče na komercijalnu, sportsku i stratešku budućnost svetskog fudbala, ne sme se pojaviti kroz procese koji ostavljaju konfederacije, članice (MA), pa čak i sama upravna tela FIFA, uključujući i Savet FIFA, po strani. Primarni cilj svetskog fudbala mora biti osiguranje da se odluke takvog značaja razvijaju kroz procese koji su zasnovani na transparentnosti i uživaju poverenje fudbalske zajednice. Ovo nije prvi put da su glavne zainteresovane strane suočene sa značajnim inicijativama nakon što se čini da je pravac već određen. Takav pristup potkopava poverenje u okviru upravljanja FIFA i umanjuje autoritet njenih statutarnih tela. Nijedan naknadni proces konsultacija, ma koliko dobronameran bio, ne može zameniti rano angažovanje sa odgovarajućim telima FIFA i fudbalskom porodicom.

AFC vidi ovaj trenutak kao katalizator za jačanje institucionalnih praksi. Iako svaki FIFA Međunarodni savez mora imati priliku da razmotri i utvrdi predloge koji utiču na budućnost svetskog fudbala, smislena demokratija se ne meri samo mogućnošću glasanja. Ona počinje transparentnim upravljanjem, blagovremenim konsultacijama, informisanim raspravljanjem i istinskim učešćem tokom celog procesa donošenja odluka. Shodno tome, AFC poziva FIFA da preduzme hitnu reviziju svog okvira upravljanja i donošenja odluka kako bi se osiguralo da se predlozi od globalnog značaja razvijaju kroz odgovarajuće konsultacije, smisleno angažovanje i odgovarajući nadzor od strane statutarnih tela FIFA. Svetsko prvenstvo u fudbalu, i sama igra, pripadaju celoj globalnoj fudbalskoj porodici. Njihova budućnost mora uvek biti oblikovana kolektivno, kroz institucije koje odražavaju glasove svih Konfederacija i Međunarodnih saveza", navedeno je u saopštenju Azijske fudbalske konfederacije.

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