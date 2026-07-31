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Danski fudbaler Marijus Kriger Lind, koji igra za Runavik sa Farskih Ostrva, ušao je u istoriju evropskog klupskog fudbala.

Marijus Lind postao je tek drugi fudbaler koji ima samo jednu ruku u istoriji, koji je postigao gol u evropskim takmičenjima.

Marijus Lind na utakmici u dresu Runavika Foto: Aquilina/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Gol za 3. kolo i napad na Ligu konferencije

Dvadesetsedmogodišnji Danac Marijus Lind bio je strelac gola za Runavik u revanš utakmici drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencije protiv slovenačkog Kopra. U 70. minutu Mariju Lind bio je strelac drugog gola za Runavik, čime je klub sa Farskih Ostrva došao do prednosti od 2:0.

Prethodni i jedini drugi slučaj jednorukog igrača koji je postigao gol u evropskim takmičenjima dogodio se u septembru 1963. godine, kada je severnoirski napadač Džimi Hesti iz Dandalka postigao gol u Kupu šampiona protiv švajcarskog Ciriha.

Runavik šokirao Slovence

Runavik je pobedio u regularnom delu meča rezultatom 3:1 u Sloveniji, a pošto je Koper slavio sa 2:0 u prvoj utakmici, nakon produžetala se pristupilo izvođenju penala. Uspešniji je bio klub sa Farskih Ostrva (4:3 posle penala) koji je tako priredio prvorazredno iznenađenje i prošao u treću rundu Lige konferencije. Koper je bio apsolutni favorit, ne samo pored pobede iz prve utakmice. već i činjenice da u svojim redovima ima čuvenog, doduše veterana Josipa Iličića, ali i četiri puta skuplji tim od Runavika.

Marijus Kriger Lind danski je fudbaler čija je sportska priča postala jedna od najinspirativnijih u nordijskom fudbalu. Rođen je 22. juna 1999. godine bez podlaktice desne ruke, ali ga to nije sprečilo da ostvari profesionalnu fudbalsku karijeru i zaigra na najvišem nivou na Farskim Ostrvima.

1/10 Vidi galeriju Marijus Lind jednoruki fudbaler Foto: Domenic Aquilina / imago sportfotodienst / Profimedia, Aquilina/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Iz Danske na Farska Ostrva

Marijus Lind igra na mestu desnog krila ili drugog napadača. Karijeru je gradio u nižim danskim ligama, igrajući za Oder IGF i Holstebro BK. U Danskoj je skrenuo pažnju na sebe izuzetnom brzinom, radnom etikom i činjenicom da na terenu ravnopravno parira igračima u potpunosti izgrađene fizičke građe.

Godine 2022. napravio je ključni korak u karijeri prešavši u jedan od najvećih klubova Farskih Ostrva - B36 Toršavn. Igranje u najvišem rangu omogućilo mu je da bude učesnik i u kvalifikacijama za Ligu konferencije. Iz Toršavna prešao je u NSI Runavik, gde je postao važan deo napadačke linije i omiljen igrač među navijačima. I sa njima ovog leta igra kvalifikacije za Ligu konferencije.

Marijus Lind u dresu Runavika Foto: Aquilina/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nadomestio sve nedostatke

Ono što karakteriše Marijusa Linda je njegov čvrst karakter i neverovatna volja za uspehom. On u intervjuima često naglašava da nikada nije želeo da ga posmatraju kao "igrača sa invaliditetom", već isključivo kao fudbalera. Jedina taktička prilagođavanja koja je morao da napravi tiču se ravnoteže pri duelima i izvođenja aut-linije.

- Odrastao sam tako da nikada nisam razmišljao o tome da mi nešto fali. Za mene je to bilo potpuno prirodno stanje od rođenja. Roditelji me nikada nisu tretirali drugačije niti su mi dozvoljavali da tražim izgovore. Ako su druga deca mogla nešto da urade, morao sam i ja da nađem način da to uradim - rekao je Marijus Lind u jednom intervjuu i dodao:

- Defanzivci uvek pokušavaju da iskoriste fizikalije protiv napadača, i to je sasvim u redu — to je fudbal. Znam da u duelu ne mogu da se "poguram" desnom rukom na isti način kao drugi, pa sam morao da razvijem drugačiju ravnotežu, bolji tajming i brže kretanje tela. Naučio sam kako da koristim svoje telo tako da protivnik ne može lako da me izbaci iz ravnoteže.

Marijus Lind sa porodicom Foto: Printskrin/Instagram

Inspiracija mladima sa hendikepom

Postao je Lind velika inspiracija mladim igračima. Njegova pojava u kvalifikacijama za UEFA takmičenja privukla je veliku medijsku pažnju širom Evrope, čime je postao simbol da fizički nedostatak ne mora biti prepreka za bavljenje vrhunskim sportom.

- Razumem zašto je ljudima moja priča zanimljiva i drago mi je ako neki dečak ili devojčica sa sličnim izazovom vidi mene i pomisli "i ja ovo mogu". Ali na terenu, ja ne želim da budem "fudbaler sa jednom rukom". Želim da me navijači i trener ocenjuju samo po tome da li sam dao gol, da li sam bio brz i da li sam pomogao ekipi da pobedi - objasnio je Marijus Lind.