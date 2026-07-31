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FIFA je u saopštenju navela da je proces konsultacija o ovom planu "poremećen netačnim medijskim izveštajima".

"Poštujemo povratne informacije i zabrinutost iznete u javnosti i ponovo potvrđujemo našu posvećenost otvorenim i demokratskim konsultacijama. Nastavićemo sa ovim procesom konsultacija kako bismo osigurali da svaka članica ima mogućnost da glasa na osnovu činjenica", navodi se u saopštenju.

Iz FIFA su istakli da je ovaj plan predložen "isključivo sa ciljem da se osigura da sve članice imaju priliku da ostvare značajno vlasništvo nad komercijalnim mogućnostima fudbala u svojim zemljama i da to ne ide na štetu duha ili upravljanja samom FIFA ili fudbalom".

"Niko ne prodaje fudbal. To je nešto što FIFA nikada ne bi uzela u razmatranje", dodaje se u saopštenju ove organizacije.

Evropska fudbalska unija (UEFA) glasala je juče za bojkot Svetskog prvenstva i ostalih takmičenja ukoliko FIFA nastavi sa ovim planom. Te planove je potom odbacila i Fudbalska konfederacija Severne, Centralne Amerike i Kariba (CONCACAF), kao i Azije (AFC).

1/4 Vidi galeriju FIFA Foto: Profimedia, AP, Reuters

FIFA i njegovom predsedniku Đaniju Infantinu bi bilo potrebno da 106 od 211 članica glasa "za" kako bi predlog prošao. UEFA, CONCACAF i AFC, sa svojim članovima, imaju veliku većinu.

Predsednik FIFA Đani Infantino odredio je sredu, 19. septembar, kao krajnji rok da svih 211 članica prihvate jednokratnu ponudu od po 20 miliona dolara u sklopu plana investicija u Svetsko prvenstvo.

Sredstva obezbeđuje investiciona kompanija u vlasništvu brata Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa, u okviru projekta prodaje udela u Svetskom prvenstvu.

Ideja je da se osnuje nova podružnica FIFA vredna 20 milijardi dolara, u kojoj bi 20 odsto vlasništva bilo u rukama privatnih investitora.

Ta podružnica upravljala bi takmičenjima i događajima pod okriljem FIFA, poput Svetskog prvenstva u muškoj i ženskoj konkurenciji i Svetskog klupskog prvenstva.

Ako podružnica FIFA dobije podršku većine od 211 članica, svaka od njih dobiće i obećanih 20 miliona dolara iz četvorogodišnjeg komercijalnog ciklusa vezanog za Svetsko prvenstvo 2030. godine.