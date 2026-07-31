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Potrošili su blizu 250 miliona evra, platili veliki novac za Tonalija i Mateusa Fernandeša, stigao je i odlični Holanđanin Van Heke iz Brajtona, ali i tri slobodna agenta, Robertson iz Liverpula, Senesi iz Bornmauta i golman Dubravka iz Barnlija. Tim već izgleda moćno, ali De Zerbi je digao očekivanja navijača do neba.

Italijan koji je nekako "Pevce" dovukao na sigurno u finišu prošle sezone je najavio "bombe", baš tim rečima. On smatra da je ekipi potrebno još više, pre svega golova, ofanzive. Prošle godine dali su samo 48 golova. Oko 40% je bilo iz prekida, ali De Zerbi i pored toga traži više igrače.

Ko bi mogle da budu bombe?

Pre svega Omar Marmuš. On je napadač po De Zerbijevom ukusu, nije baš da je bio standardan u Sitiju po dolasku iz Ajntrahta. Egipćanin je igrač koji će se vratiti, prihvatiti loptu, povući štopera za sobom, pocepati proktor i onogućiti krilnim igračima završnicu. Sećate se Žoao Pedra iz Brajtona koji je Mitomi i ostalima omogućio sjajne brojeve. Slično je i u Marseju Grinvud koristio prostor po boku i bio najbolji strelac tima.

Totenhem je prvo na umu imao Krupija iz "Trešanja", ali se ovaj fantastični klinac povredio i propustiće prvi deo sezone.

Uz njega, "Pevci" žele Gakpa koji je pokretljiv, visok što De Zerbi posebno ceni, može da menja pozicije. Ali recimo da je Holanđanin mnogo teža meta od Dušana Vlahovića koji takođe ima visinu, dobru levu nogu, jedino su u severnom Londonu zabrinuti zbog njegovih povreda poslednjih godina. Taj problem nije imao Rašford recimo, njega Barsa neće otkupiti, vratio se u Junajted gde nema mesta, a i ne želi da ostane.

neke druge mete koje navode Englezi poput Lautara, Hulijana Alvareza nisu realne, ni uz veliki novac koji se spremaju da potroše.

Inače, do sada jenajviše u kasu Totenhema uneo Luka Vušković, sjajni Hrvat je eksplodirao na pozajmici u Hamburgu i prodat je za blizu 50 miliona Brajtonu.

Na izlaznim vratima su Vikario, italijanski golman gubi mesto dolaskom Dibravke, videćemo da li će kapiten Romero otići, to bi mogao da bude najskuplja prodaja, mladi Bergval takođe traži proctor, a dolaskom novih napadača završava se i era Rišarlisona u Totenhemu. Tim će biti jači za oporavljenog Kuluševskog, ali je Ćavi Simons van stroja.

U svakom slučaju tim deluje već moćno, sa najavljenim "bombama", mogu da se bore za povratak u Ligu šampiona. Za vikend sledi provera protiv Čelsija, igraće i za Hetafeom i par puta Hofenhajmom, pre starta sezone, otvaraju kratkim putovanjem na zapad grada protiv Brentforda.

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