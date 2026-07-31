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Iako je FIFA najavila nastavlja sa procesom koji je naišao na brojne osude, jedan od saradnika Đanija Infantina, predsednika FIFA, podneo je ostavku.

Karlos Kordeiro, bivši predsednik Fudbalskog saveza SAD i jedan od FIFA savetnika u radnoj grupi Bele kuće za ovogodišnje Svetsko prvenstvo, napustio je FIFA i optužio Infantina za neodgovorno ponašanje.

Podsetimo, 55 članica UEFA su najavile bojkot FIFA takmičenja ukoliko predlog bude osvojen, a i druge konfedereacije su pružile podršku u borbi protiv ideje međunarodne fudbalske asocijacije.

"Kao viši savetnik predsednika FIFA, bivši bankar i doživotni ljubitelj fudbala, ne mogu mirno da posmatram dok FIFA razmatra prodaju udela u Svetskom prvenstvu", poručio je Kordeiro i osvrnuo se na ideju FIFA:

"To je loš posao za članice FIFA, loš posao za fudbal i loš posao za dugoročnu budućnost igre".

1/7 Vidi galeriju Đani Infantino i Donald Tramp na Svetskom prvenstvu Foto: Julio Cortez/AP, Matt Slocum/AP, Matt Rourke/AP

Smatra Kordeiro da vodećoj fudbalskoj organizaciji nije potrebno još novca.

"FIFA ima milijarde dolara rezervi i nema dugovanja. Sam predsednik FIFA istakao je da je između 2022. i 2026. ostvareno 15 milijardi dolara prihoda".

Prodaja udela u takmičenjima da bi se prikupilo 4,2 milijarde dolara nema smisla.

"To predstavlja stavljanje budućnosti fudbala pod hipoteku bez ikakvog uverljivog opravdanja. Zašto ovaj posao? Zašto sada? Koji nadzor postoji? Ko ima korist? Da li je sproveden konkurentan proces? Kakvo će upravljanje postojati? Šta će investitori na kraju dobiti i po koju cenu za fudbal?".

Kordeiro je poručio da zbog svega ne može da nastavi da obavlja funkciju i istakao da zadatak FIFA nije da po svaku cenu uvećava komercijalnu dobit.

"Posle pažljivog razmatranja, više ne mogu da nastavim u ulozi višeg savetnika predsednika FIFA. Zbog toga sam podneo ostavku sa trenutnim dejstvom. Odgovornost FIFA je da zaštiti i ojača fudbal za buduće generacije. Kada ti principi dođu u sukob, fudbal mora da bude na prvom mestu", zaključio je Kordeiro.

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