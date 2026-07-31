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Španski fudbalski savez (RFEF) zvanično je pokrenuo postupak protiv Barselone zbog sumnje da je vršila pritisak na napadača Atletiko Madrida, Hulijana Alvareza, u nameri da ga preseli u Kataloniju.

Iako će oba kluba dobiti priliku da iznesu svoje dokaze i odbranu, na Kamp Nouu imaju mnogo razloga za brigu. Ukoliko se utvrdi krivica, posledice bi mogle da budu izuzetno teške - i po klub i po samog argentinskog reprezentativca.

Šta predviđa Disciplinski pravilnik RFEF?

Prema članu 93. koji se odnosi na nepoštovanje odluka i propisa Saveza, u igri je nekoliko rigoroznih sankcija:

Za upravu i igrača: Pored novčanih kazni, odgovornim licima preti zabrana rada od mesec dana do čak dve godine. Ukoliko suspenduju Alvareza (minimalno četiri meča ili vremenska kazna), Argentinac bi morao novčano da nadoknadi štetu Atletiku jer klub ne bi mogao da računa na njega.

1/4 Vidi galeriju Hulijan Alvarez slavi gol na meču Argentina - Švajcarska Foto: Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia, Juan Mabromata / AFP / Profimedia

Za Barselonu: Katalonski gigant se suočava sa mogućim delimičnim ili potpunim zatvaranjem stadiona (do tri utakmice ili dva meseca), oduzimanjem tri prvenstvena boda, kao i zabranom registracije novih igrača u narednim prelaznim rokovima.

Atletiko ide "do kraja"

U Madridu nemaju nameru da popuste. S obzirom na to da potencijalne sankcije direktno pogađaju i Barselonu i samog igrača, "Jorgandžije" su odlučne da slučaj isteraju do samog kraja. Iz Atletika najavljuju bespoštednu pravnu borbu i zahtevaće najstrože moguće kazne za sve aktere ove priče.

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