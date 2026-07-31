Slušaj vest

Kao bomba je odjeknula vest da Murinjo želi Vlahovića u Realu. Dobili smo potvrdu i od relevantnih izvora da je zaista Portugalac kontatirao Dušana i njegove agente. Izneo mu je jasan plan gde ga vidi u timu iz Madrida u narednoj sezoni, za početak.

Sada je sve jako blizu realazicije i očekuje se da već sledeće nedelje bude poznat epilog.

Zanimljivo je da je Žoze Murinjo kada je postao trener Fenerbahčea pre dve godine, takođe tražio od uprave turskog kluba da kupe Dušana Vlahovića.

Jednostavno, Portugalac je zaljubljen u Srbina što se tiče fudbala. Turski i italijanski mediji su izveštavali tada da je Murinjo lično kontaktirao Vlahovića i njegovog agenta Darka Ristića kako bi opipao teren za potencijalni senzacionalni prelazak u Istanbul.

Nije uspeo tada, ali mogao bi ovog leta. Jasno je da Žoze Murinjo za svoj koncept fudbala traži napadača koji odgovara karakteristikama koje su imali Didije Drogba ili Dijego Kosta, centarfori koje je trenirao u Čelsiju, u vreme najvećih uspeha kluba iz Londona.

1/6 Vidi galeriju Dušan Vlahović na utakmici protiv Real Madrida Foto: Brazil Photo Press / Shutterstock Editorial / Profimedia, Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia

Dušan Vlahović je fizički prototip baš takvog napadača. Valja podsetiti da je Dušan Vlahović još 2023. bio "plan A" za Real, kada je Karim Benzema 2023. napustio Real i otišao u Al Itihad.

Tada je "kraljevski klub" odlučio da dovede Kilijana Mbapea. Cela prošla sezona Reala pokazala je da je sjajnom Francuzu potreban robusni napadač, a Murinjov izbor je upravo Vlahović.

A, Srbin je trenutno slobodan, jer mu je istekao ugovor sa Juventusom. Bešiktaš mu je nudio 10 miliona evra godišnju platu, ali se Dušanu ne ide u Tursku.