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Španski arbitar Hesus Hil Manzano sudiće u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona između fudbalera Hapoel Ber Ševe i Crvene zvezde, saopštila je UEFA.

Hil Manzano je ranije sudio Crvenoj zvezdi 2021. i 2024. godine u duelima protiv Milana. Posebno je svima ostao u sećanju prvi meč iz 2021. godine, kada Španac nije dozvolio Zvezdi da izvede korner u nadoknadi vremena... Da ne govorimo što je 90 minuta "navlačio" za slavni klub iz Italije.

Delije su se pojavile na narednom treningu ekipe u Beogradu kako bi pružili podršku nakon kvalitetnog dvomeča bez poraza od svetskog velikana.

Tom prilikom, na pomoćnom terenu ispod severne tribine "Marakane" čula se pesma: Sudija se u**ao, korner nije pustio, znao je i on da Pavkov daje gol, naša Zvezda igra ludilo".

1/5 Vidi galeriju Hesus Hil Manzano Foto: Starsport

Prva utakmica između Hapoela i Zvezde igraće se 4. avgusta od 19.30 u mađarskom Sombathelju.

Šveđanin Glen Niberg sudiće u revanš meču između Zvezde i Hapoela.

Zvezda će 11. avgusta u revanšu dočekati Hapoel na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu.