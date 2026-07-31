ČOVEK KOJI JE OPLJAČKAO ZVEZDU U MILANU - SUDI JOJ PROTIV HAPOELA! Toliko je iznervirao Delije da su mu smislili i pesmu...
Španski arbitar Hesus Hil Manzano sudiće u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona između fudbalera Hapoel Ber Ševe i Crvene zvezde, saopštila je UEFA.
Hil Manzano je ranije sudio Crvenoj zvezdi 2021. i 2024. godine u duelima protiv Milana. Posebno je svima ostao u sećanju prvi meč iz 2021. godine, kada Španac nije dozvolio Zvezdi da izvede korner u nadoknadi vremena... Da ne govorimo što je 90 minuta "navlačio" za slavni klub iz Italije.
Delije su se pojavile na narednom treningu ekipe u Beogradu kako bi pružili podršku nakon kvalitetnog dvomeča bez poraza od svetskog velikana.
Tom prilikom, na pomoćnom terenu ispod severne tribine "Marakane" čula se pesma: Sudija se u**ao, korner nije pustio, znao je i on da Pavkov daje gol, naša Zvezda igra ludilo".
Prva utakmica između Hapoela i Zvezde igraće se 4. avgusta od 19.30 u mađarskom Sombathelju.
Šveđanin Glen Niberg sudiće u revanš meču između Zvezde i Hapoela.
Zvezda će 11. avgusta u revanšu dočekati Hapoel na stadionu "Rajko Mitić" u Beogradu.