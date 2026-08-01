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Nekadašnji fudbaler Milana Paolo Maldini rekao je da je Franko Barezi bio najveći fudbaler sa kojim je imao čast da igra.

Legendarni fudbaler Milana i osvajač Svetskog prvenstva sa Italijom Franko Barezi preminuo je u 66. godini, potvrdio je ranije danas Milan, fudbalski klub u kojem je proveo svoju celu 20-godišnju igračku karijeru.

Brojni sadašnji i bivši fudbaleri, klubovi, fudbalske organizacije opraštaju se od Barezija. Među onima koji su odali počast Bareziju bio je i Maldini, nekadašnji saigrač Barezija.

1/10 Vidi galeriju Franko Barezi Foto: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia, Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Zdravo Franko. Danas se osećam isto onako kao kada, iz bilo kog razloga, nisi mogao da izađeš na teren sa nama. Kako ćemo nastaviti bez tebe, kapitenu", napisao je Maldini na Instagramu, preneli su italijanski mediji.

"Naučio si me da se borim do poslednjeg daha, šta znači imati istinsku vezu sa dresom koji nosiš i Koliko je važno biti pravi vođa. Svemu tome si me naučio svojiim primerom, svakog dana. Malo reči, ali bezbroj dela. Štitio si me kada sam bio dete, vodio me kao mladića i inspirisao me kao odraslog čoveka. Bio si najveći fudbaler sa kojim sam ikada imao čast da igram", dodao je on.

Maldini je uputio saučešće porodici Franka Barezija.

"Moj najtopliji zagrljaj upućujem celoj tvojoj porodici, posebno tvojoj supruzi Mauri i tvojoj deci, Eduardu i Đanandrei. Nedostajaćeš nam, kapitenu. Ali svetlost tvoje zvezde nastaviće da nas vodi zauvek", naveo je Maldini.

Barezi je celu svoju igračku karijeru proveo u Milanu, upisavši 719 nastupa za taj klub i osvojivši brojne trofeje, uključujući šest titula u Seriji A i tri puta Ligu šampiona.

Za reprezentaciju Italije je odigrao 81 utakmicu i postigao jedan gol, osvojivši Svetsko prvenstvo 1982. i stigavši do finala 1994. godine.