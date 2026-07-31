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Javnost nije zadovoljna, daleko od toga. Sutjeska, Mornar, Dečić i Petrovac su zajedno doživeli deset poraza u deset utakmica u evropskim kvalifikacijama.

Udruženje Fudbalska Crna Gora se oglasila saopštenjem u kojem je kritikovala Dejana Savićevića, predsednika FS Crne Gore i pozvala na njegovu smenu.

"Čestitke predsedniku FSCG i onima oko njega, čestitke političkoj eliti u Crnoj Gori. Konačno ste uspeli da zakucate glogov kolac u kovčeg koji se zove crnogorski fudbal. Godinama smo plakali, molili, upozoravali, tražili od vas da nešto preduzmete, ali ste svi ćutali kao da se ništa ne dešava. Čak ste bili toliko drski da ste pojedincu koji je uništio crnogorski fudbal dodelili Orden za zasluge, proglasili ga počasnim građaninom itd. Sramota, neviđena sramota!

Molili smo vas, tražili razgovore, išli od jednih do drugih ne da bismo se promovisali, već da bismo vas zamolili da uradite nešto dobro, nešto što vas apsolutno ništa ne košta, ali vas nije briga za dobro. Naprotiv, šaljete svoje vozače u FSCG i laskate grobaru fudbala. Zašto?

1/8 Vidi galeriju Dejan Savićević Foto: Starsport/Peđa Milosavljević, Starsport/Srđan Stevanović

Zašto institucije sistema ćute? Zašto nema reakcija na desetine nepravilnosti, na odluke Upravnog suda, na odluke Vrhovnog suda, na odluke inspekcijskih organa?

Bilo je toliko očigledno šta će se desiti. Šta sada kada smo suočeni sa ovom sramotom? Svi ​​znamo gde je problem, ali svi i dalje ćute - političari, institucije, javnost, posebno mediji. Šta više nije jasno? Nekada smo govorili da smo na dnu, da nema gde da se ide gore, ali nažalost ima!

Ko će više gledati ovu sramotu od lige, ko će motivisati decu da igraju fudbal, ko će se rasprodati iz takve lige, ko ima interes za reklamiranje?

Fudbal Crne Gore veruje, zna i može da nam pomogne da se izvučemo iz ove tragedije, da organizujemo diskusije, da pronađemo rešenje, da krenemo od nule, ali pre svega, treba da uklonimo trulo tkivo iz fudbala u vidu predsednika Saveza i ljudi oko njega.

Svi smo znali da će doći do ovoga, kada je skoro svaka sezona nameštena, kada nema kritike, kada nema VAR-a, kada nema infrastrukture, kada pravila ne važe jednako za sve, kada se neznanje veliča, kada se nameštanje toleriše, kada se ne dozvoljava drugo mišljenje, kada je sujeta ogromna, kada su generacije velikih fudbalskih majstora proterane, kada im nije data šansa da mlađim generacijama pokažu svoje znanje, kada se trenerske licence pečatiraju po volji jednog čoveka, kada je sve stavljeno pod njegovu šapu, i evo rezultata.

Sve je bilo isplanirano da bismo stigli do mesta gde smo došli, ali niko nije smeo da čuje da postoji i druga strana, što sigurno ne bi dovelo do ovoga! Nažalost, tu smo gde jesmo, fudbal se mora igrati, još uvek postoje ljudi koji vole ovaj sport i koji veruju da može biti mnogo bolji. Tražimo da se mobiliše javno mnjenje, svi sportski novinari, svi fudbalski radnici, političari, da se naprave radikalne promene u fudbalu (kao u Italiji) i da se krene od nule", navedeno je u saopštenju.

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