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Denija je prvi strani selektor reprezentacije Češke, a sa Savezom je potpisao dvogodišnji ugovor uz mogućnost nastavka saradnje.

"Srećan sam što sam ovde, izuzetno sam motivisan, pošto je velika prilika predvoditi češku reprezentaciju. Češki fudbal ima veličanstvenu istoriju i zaista smatram da je čast biti ovde", rekao je 52-godišnji trener na konferenciji za novinare.

Denija je na klupi zamenio Miroslava Kubeka, koji je podneo ostavku posle eliminacije u grupnoj fazi Svetskog prvenstva.

Češka je na Mundijalu u SAD, Kanadi i Meksiku takmičenje završila porazima od Južne Koreje i Meksika i remijem sa Južnom Afrikom.

"Veoma cenimo što je takav stručnjak sa velikim međunarodnim iskustvom preuzeo reprezentaciju Češke", rekao je predsednik Saveza David Trunda.

Tokom igračke karijere Denija je igrao za Albasete i Atletiko Madrid.

Kao trener 2009. godine privremeno je predvodio Atletiko, a zatim je bio selektor mladih reprezentacija Španije sa kojima je osvojio Evropsko prvenstvo za igrače do 17 i do 19 godina.

Sa olimpijskom selekcijom osvojio je zlatnu medalju na Igrama u Parizu 2024. godine.

Poslednji posao imao je u katarskoj Al Šahaniji prošle godine.

Prvi veliki zadatak Denija će imati krajem septembra kada će Češka igrati u Ligi nacija protiv Hrvatske, a u toj grupi su još Engleska i svetski prvak Španija.

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