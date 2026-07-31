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Prema pisanju "Mundo Deportiva", Barselona je završila pregovore sa marokanskim organizatorom o odigravanju utakmice u subotu 15. avgusta, ali zvanična objava je za sada odložena zbog migrantske krize izazvane masovnim ulaskom marokanskih državljana u Seutu, malu špansku enklavu na severu Afrike.

Oko 60.000 migranata je u poslednja 24 sata iz Maroka, nadajući se da će tako stići u Evropu, upalo u Seutu, a najmanje 34 osobe su poginule. Kako je prenela agencija "Asošiejted pres", 60.000 je 70 odsto uobičajenog broja stanovnika tog grada.

Da bi stigli do Seute, na severnoafričkoj obali, migranti često plivaju od marokanske teritorije, prelazeći i do pet kilometara kako bi se domogli španske enklave.

Dok čekaju dalji razvoj situacije, u Barseloni ne isključuju mogućnost odustajanja od utakmice ukoliko kriza eskalira, iako taj duel predstavlja idealnu opciju u planovima trenera Hansija Flika, samo nedelju dana pre početka nove sezone u Primeri i utakmice protiv Elčea, 23. avgusta.

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