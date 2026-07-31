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Kako prenosi španska Marka, transfer je završen u veoma kratkom roku, pošto se Real uključio u pregovore u trenutku kada je Espi bio nadomak prelaska u engleski Brajton.

Mladi fudbaler je zbog interesovanja madridskog kluba zaustavio pregovore sa premijerligašem i odlučio da karijeru nastavi na stadionu "Santjago Bernabeu". Za njegove usluge interesovao se i Viljareal.

Espi je prošle sezone bio jedno od najprijatnijih iznenađenja u Primeri. U drugom delu prvenstva postigao je 11 golova i imao ključnu ulogu u opstanku Levantea u elitnom rangu španskog fudbala.

Za prvi tim Levantea odigrao je ukupno 66 utakmica i postigao 20 golova. Tokom boravka u klubu nastupao je i za omladinske reprezentacije Španije do 19 i do 20 godina.

(Beta)