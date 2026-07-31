Slušaj vest

Fudbaler Barselone Lamin Jamal i španska influenserka Ines Garsija ponovo su dospeli u centar pažnje zbog brojnih spekulacija koje poslednjih dana kruže društvenim mrežama. Nakon što je reprezentacija Španije osvojila titulu, najpre su se pojavile glasine da je mladi par raskinuo, a ubrzo potom i tvrdnje da čekaju dete.

Priče o navodnom prekidu veze počele su kada su pojedini korisnici društvenih mreža primetili da Jamal i Ines tokom proslave titule nisu bili zajedno kao ranije. Dodatne sumnje izazvalo je fudbalerovo putovanje na Ibicu sa prijateljima, bez influenserke koja ga je pratila tokom gotovo čitavog Evropskog prvenstva.

1/6 Vidi galeriju Lamin Jamal na Mundijalu 2026 Foto: Pedro Paulo Diaz / Zuma Press / Profimedia, Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Međutim, Jamal je ubrzo stao na put nagađanjima. Na društvenim mrežama objavio je niz zajedničkih fotografija i romantičnih snimaka sa Ines, uključujući kadrove sa njihovog putovanja u Francusku. Španski magazin Hola ocenio je da su ove objave jasan dokaz da je par i dalje zajedno.

Njihova veza bila je u centru pažnje i tokom prvenstva, kada je Ines redovno bodrila Jamala sa tribina. Nakon plasmana Španije u finale, fudbaler ju je iznenadio velikim buketom crvenih ruža, a njihov zagrljaj pred kamerama dodatno je privukao pažnju javnosti.

Nedugo zatim pojavile su se i glasine da je influenserka trudna. Povod za takve tvrdnje bio je video koji je Ines objavila na TikToku, a u kojem se pojavljuju trudnice uz emotivnu poruku o „srcu koje kuca zahvaljujući tvom“. Deo pratilaca zaključio je da objava ima lično značenje.

Ipak, za sada nema nikakve zvanične potvrde da par očekuje prinovu. Prema pisanju lista Marka, reč je o sadržaju koji se Ines dopao i koji nije imao skrivenu poruku.

Pored glasina o privatnom životu, Ines se suočila i sa brojnim negativnim komentarima. Pojedini korisnici društvenih mreža optužili su je da je prethodnog partnera ostavila zbog mladog fudbalera kako bi stekla veću popularnost.

1/4 Vidi galeriju Lamin Jamal i Ines Garsija Foto: MARKLUND/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia, JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Influencerka je te navode odlučno demantovala, ističući da Gonzalo Tores, kojeg su pojedini mediji predstavili kao njenog bivšeg dečka, nikada nije bio njen partner, već dugogodišnji prijatelj. Tores je kasnije i sam potvrdio njene tvrdnje.

Španski novinar Havi Ojos izjavio je da je čitava priča potekla sa lažnog profila na društvenim mrežama, odakle se bez provere proširila internetom i pojedinim medijima.

Govoreći o pritisku javnosti, Ines je priznala da joj negativni komentari teško padaju.

„Satima sam čitala komentare. Pokušavam da budem jaka, ali i ja sam samo čovek. Iza ovog profila nalazi se osoba koja oseća, plače i pravi greške“, poručila je.

Sudeći po njihovim najnovijim zajedničkim objavama, Lamin Jamal i Ines Garsija ne obraćaju pažnju na glasine i nastavljaju svoju vezu, dok priče o raskidu i trudnoći ostaju bez zvanične potvrde.

BONUS VIDEO: