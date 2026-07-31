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"U prva dva kola izgledali smo dobro. Želimo da nastavimo u tom ritmu. Igramo na našem stadionu, gde je uz podršku navijača lakše ostvariti ciljeve. Dolazi nam kvalitetna ekipa, koja još nije postigla gol. To ne sme da nas zavara. Dobro poznajem kolegu Jovana Damjanovića", rekao je Pandurović na konferenciji za novinare.

Novi Pazar je četvrti na tabeli sa četiri boda, tri više od OFK Beograda na 11. mestu.

Golman Novopazaraca Miloje Preković ukazao je na dobru igru i odnos svih igrača prema obavezama od početka pripremnog perioda.

"I dalje se upoznajemo sa nekim zahtevima, momci daju maksimum i mislim da će sve da ide na bolje. Znam Damjanovića, koji mi je bio trener u Voždovcu. Poštujem njegove ljudske i trenerske kvalitete. Subota veče, pravi termin i prilika za uživanje", naveo je Preković.

Novi Pazar i OFK Beograd igraju u subotu od 20 časova na Gradskom stadionu.

(Beta)