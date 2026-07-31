Slušaj vest

Međutim, klubu je nakon žalbe ukinuta kazna oduzimanja šest bodova, koja je prvobitno bila uslovno izrečena do 30. juna 2027. godine, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Vlasnici Tod Boli i kompanija Klirlejk kapital sami su prijavili 74 kršenja pravila Fudbalskog saveza Engleske nakon što su od ruskog milijardera Romana Abramoviča kupili klub 2022. godine.

Čelsi je priznao da je izvršio tajne isplate u ukupnom iznosu od 47 miliona funti neregistrovanim agentima i trećim stranama u vezi sa transferima realizovanim između 2011. i 2018. godine.

Engleski savez saopštio je da nastavlja istragu o pojedinačnim nedoličnim postupcima koji proizlaze iz ovog slučaja.

Prvobitno je bilo predviđeno da kazna iznosi 26 miliona funti, ali je smanjena za trećinu, na 17,25 miliona funti, zbog toga što je klub sam prijavio prekršaje i zbog "izuzetne saradnje koja predstavlja olakšavajuću okolnost".

"Da klub nije skrenuo pažnju FA na ove slučajeve, malo je verovatno da bi oni bili otkriveni", navodi se u saopštenju nezavisne regulatorne komisije.

Kazna je zatim dodatno umanjena za još jednu trećinu, na 11,4 miliona funti, zbog ranog priznanja krivice, a potom je smanjena na 10 miliona funti zbog novčanih kazni koje su Čelsiju već izrekli Evropska fudbalska unija (Uefa) i Premijer liga.

FA je saopštio da je to primerena kazna koja će kazniti klub, ali i odvratiti od sličnih nedoličnih postupaka i očuvati integritet fudbala.

Iznos kazne od 10 miliona funti biće uložen u razvoj fudbala na lokalnom i amaterskom nivou.

Prvobitna kazna oduzimanja bodova bila je uslovna zato što FA nije tražio izricanje takve kazne, a Premijer liga je nije izrekla.

U martu je Čelsiju izrečena devetomesečna zabrana dovođenja igrača u omladinsku akademiju, kao i novčana kazna od 750.000 funti, zbog nepravilnosti prilikom registracije igrača iz akademije u periodu od 2019. do 2022. godine.

Sva kršenja pravila odnose se na period kada je Abramovič bio vlasnik Čelsija.

Britanska vlada uvela mu je sankcije u martu 2022. godine zbog navodnih veza sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, što je on negirao.

Abramoviču je izdata posebna dozvola za prodaju Čelsija nakon ruskog napada na Ukrajinu, pod uslovom da dokaže da neće imati finansijsku korist od prodaje.

On je rekao da će sredstva od prodaje biti donirana putem fondacije u korist svih žrtava rata u Ukrajini, uključujući i žrtve u Rusiji.

Prihod od prodaje, u iznosu od 2,5 milijardi funti, zamrznut je na računu u jednoj britanskoj banci od trenutka prodaje. Abramovič nema pristup tom novcu, ali mu i dalje pravno pripada.

(Beta)