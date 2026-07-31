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Fudbaleri Hapoela Ber Ševe ušli su u završnu fazu priprema za dvomeč sa Crvenom zvezdom u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona, a izraelski šampion pred prvi duel dobio je i novo pojačanje, ali i loše vesti kada je u pitanju igrački kadar.

Nakon što su igrači u petak dobili slobodan dan, ekipa će od subote početi intenzivne pripreme za prvi meč protiv crveno-belih, koji je na programu u utorak na neutralnom terenu u Mađarskoj.

1/20 Vidi galeriju FK Crvena zvezda - Larn (Drugo kolo kvalifikacija za Ligu šampiona) Foto: Ilija Ilić

Dok je tim boravio u inostranstvu, Hapoel je završio transfer levog beka Pedra Amadora. Doskorašnji fudbaler Atlante iz MLS-a uspešno je prošao lekarske preglede i potpisao ugovor sa izraelskim prvakom, pa će odmah biti u konkurenciji za duel protiv Crvene zvezde.

U stručnom štabu veruju da bi iskusni Portugalac mogao odmah da donese stabilnost na levoj strani odbrane, zbog čega nije isključeno da se već u prvom meču nađe među starterima.

Ipak, trener Ran Kožok neće moći da računa na Brazilca Žoaa Viktora, koji je povredu zadobio još u utakmici Superkupa. Defanzivac je definitivno otpao za oba susreta protiv srpskog šampiona, što predstavlja ozbiljan udarac za izraelski tim.

Sa druge strane, situacija sa štoperom Džabrilom Diopom znatno je povoljnija. On je zbog bolova u nozi morao da napusti teren u prethodnom meču, ali su pregledi pokazali da nije došlo do ozbiljnije povrede, već samo do jačeg udarca u kuk. Očekuje se da će biti spreman za revanš.

Njegovu poziciju u tom susretu zauzeo je Itaj Rotman, koji je uprkos povredi glave i velikom zavoju oko čela pružio veoma dobru partiju uz iskusnog Migela Vitora. Njegovo izdanje dodatno je otvorilo dilemu treneru Kožoku oko sastava poslednje linije pred okršaj sa Crvenom zvezdom.

Prvi meč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona između Hapoela Ber Ševe i Crvene zvezde igra se u utorak u Mađarskoj, dok će revanš biti odigran sedam dana kasnije.

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