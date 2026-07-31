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Lamur je za agenciju Asošiejted pres rekao da "zaposleni zaslužuju bolje od prezira i zastrašivanja".

"To je projekat jednog čoveka. Ne samo da ovaj projekat ne sme da bude realizovan... već je sada došlo vreme da se politički lideri u fudbalu zapitaju prava pitanja i donesu ispravne odluke", naveo je Lamur, dugogodišnji Infantinov saradnik i u Fifi i Uefi.

Lamur nije podneo ostavku na funkciju koju obavlja od 2024. godine, ali je rekao da ima obavezu prema svojim kolegama.

"Ako to znači da ću izgubiti posao, neka bude tako. Razumeću i poštovati tu odluku. Barem ću večeras mirno spavati", rekao je on.

Ranije danas viši savetnik u Fifi Karlos Kordeiro, koji je predstavljao organizaciju u Radnoj grupi Bele kuće za Svetsko prvenstvo u SAD, Kanadi i Meksiku, podneo je ostavku iz protesta zbog planova o prodaji udela u takmičenjima.

"Da budem jasan. Nisam imao nikakvo učešće u ovom predlogu i nedvosmisleno mu se protivim", rekao je bivši predsednik Fudbalskog saveza SAD, nazvavši komercijalnu podružnicu vrednu 20 milijardi dolara "lošim poslom za fudbal".

Infantino je odredio 19. septembar kao krajnji rok da svih 211 članica prihvate jednokratnu ponudu od po 20 miliona dolara u sklopu plana investicija u Svetsko prvenstvo.

Sredstva obezbeđuje investiciona kompanija u vlasništvu brata Džareda Kušnera, zeta američkog predsednika Donalda Trampa, u okviru projekta prodaje udela u Svetskom prvenstvu.

Ideja je da se osnuje nova podružnica Fife vredna 20 milijardi dolara, u kojoj bi 20 odsto vlasništva bilo u rukama privatnih investitora.

Ta podružnica upravljala bi takmičenjima i događajima pod okriljem Fife, poput Svetskog prvenstva u muškoj i ženskoj konkurenciji i Svetskog klupskog prvenstva.

Plan su do sada odbacile Evropska fudbalska unija (Uefa), Fudbalska konfederacija Severne, Centralne Amerike i Kariba (CONCACAF) i Azijska fudbalska konfederacija (AFC).

Infantino je predsednik Fife više od 10 godina i gotovo sigurno će bez protivkandidata biti izabran na novi mandat u martu. Fifa je postavila rok do 18. novembra za prijavljivanje protivkandidata na izborima.

1/6 Vidi galeriju Đani Infantino Foto: Jose Breton / AFP / Profimedia, Ian Robles / Zuma Press / Profimedia, IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia