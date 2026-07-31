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Vezni 27-godišnji fudbaler iz Zambije prešao je u grčki klub za 3,8 miliona evra, a transfer bi uz određene uslove, mogao da dostigne i 4,5 miliona evra, preneli su grčki mediji.

Kangva je u Izraelu proglašen za najboljeg igrača godine, nakon što je u sezoni postigao 12 golova i imao devet asistencija za Hapoel, sa kojim je osvojio titulu u sezoni 2025/2026 i dva Kupa, 2024/2025 i 2025/2026.

U izraelski klub došao je u julu 2024. godine iz Crvene zvezde, sa kojim je osvojio dve duple krune, u sezonama 2022/2023 i 2023/2024.

Zvezda će upravo sa Hapoelom iz Ber Ševe igrati dvomeč trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona.

(Beta)