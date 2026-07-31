Matej Strika na utakmici protiv severnoirskog Larna u drugom kolu kvalifikacija za Ligu šampiona

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Oduševio je sve na evropskom debiju za Crvenu zvezdu talentovani Matej Strika. Momak rođen 2009. godine je postao jedan od najmlađih fudbalera koji su ikada obukli crveno-beli dres na međunarodnoj utakmici, ali na Marakani imaju zanimljiv plan za njega.

Kako saznaje "Meridian sport", Strika će i naredne sezone biti dvojno registrovan za Grafičar.

1/7 Vidi galeriju Matej Strika debi u Evropi protiv Larna iz Severne Irske Foto: Bane T. Stojanovic/ATAImages

To znači da će Milan Stegnjaić, uz Sava Radanovića i Dimtrija Šarića koji su već trenirali sa seniorima Grafičara, moći da računa i na supertalentovanog Striku, baš kao i prošlog proleća.

Momak rođen 2009. godine u Banjaluci će tako nastaviti da skuplja seniorske minute i da kada god nije u fokusu Dejana Stankovića, odigra utakmicu za Grafičar.

Uz to, Zvezda ima još dva upražnjena mesta za dvojne registracije. Na Marakani vagaju oko toga ko će ih zauzeti. Prošle sezone su to uz pomenutog Striku i Radanovića bili – Stefan Gudelj, Adem Avdić i Luka Zarić.

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