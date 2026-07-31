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Ukrajinski 25-godišnji fudbaler nije igrao takmičarsku utakmicu od novembra 2024. godine, ;nakon što je suspendovan na četiri godine zbog pozitivnog doping testa. U njegovim nalazima bilo je pronađeno prisustvo niske koncentracije zabranjene supstance meldonijuma.

Mudrik je podneo žalbu Sudu za sportsku arbitražu (CAS), dok su promene u procedurama Svetske antidoping agencije (WADA) u međuvremenu dovele do toga da, da je njegov doping test danas dao isti rezultat, protiv njega ne bi bila pokrenuta optužnica, preneo je Skaj.

"Izmene su uvedene, pa iako nemaju retroaktivno dejstvo, znače da, da je uzorak gospodina Mudrika uzet danas, koncentracija meldonijuma u njemu ne bi bila prijavljena i ne bi došlo do utvrđivanja kršenja antidoping pravila.

Nakon tih promena, kao i drugih okolnosti u ovom slučaju, Fudbalski savez Engleske (FA) i gospodin Mudrik sada su uz saglasnost WADA postigli dogovor o okončanju žalbenog postupka", navodi se u saopštenju FA.

"U sklopu sporazuma, Mudrik je prihvatio da je počinio kršenja antidoping pravila za koja je bio optužen i pristao na period suspenzije jednak vremenu koje je do dana postizanja sporazuma već proveo pod suspenzijom. On ;više nije suspendovan i može odmah da se vrati takmičenju", piše u saopštenju.

Čelsi je doveo Mudrika u januaru 2023. godine iz Šahtjora za 88 miliona funti.

Za londonski klub odigrao je 73 utakmice i postigao 10 golova.

(Beta)