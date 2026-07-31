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Fudbaleri Geteborga izborili su plasman u naredno kolo kvalifikacija za Ligu konferencija pobedom nad Levadijom posle produžetaka (3:1), ali je uspeh švedskog kluba ostao u senci velikog skandala koji su izazvali njegovi navijači.

Nakon završetka utakmice na stadionu "A Le Kok" u Talinu usledile su nezapamćene scene vandalizma. Fotografije koje su se ubrzo pojavile na društvenim mrežama prikazuju potpuno demolirane prostorije stadiona, a najviše su stradala kupatila i toaleti.

Prema navodima estonskih medija, navijači Geteborga polomili su zidove, lavaboe i toalete, dok su brojne površine išarali grafitima. Stadion "A. Le Kok" koristi i reprezentacija Estonije, zbog čega je slučaj izazvao veliku pažnju tamošnje fudbalske javnosti.

Fudbalski savez Estonije potvrdio je da je pričinjena velika materijalna šteta, dok je Geteborg u zvaničnom saopštenju naveo da će razmere vandalizma utvrditi estonska policija.

- Čitava suma štete biće istražena od strane estonske policije - saopštio je švedski klub.

Kako se navodi, delegat UEFA obišao je oštećene prostorije i detaljno evidentirao sve u svom izveštaju, što znači da Geteborg gotovo sigurno očekuje disciplinski postupak.

Pored novčane kazne i mogućeg plaćanja kompletne štete na stadionu, švedskom klubu preti i zabrana organizovanog prisustva gostujućih navijača na evropskim utakmicama u narednom periodu.

U Geteborgu su poručili da će pokušati da identifikuju odgovorne za incidente i da će protiv njih pokrenuti pravne postupke kako bi nadoknadili troškove sanacije štete.

Veliki evropski uspeh tako je ostao u senci ponašanja navijača, zbog kojeg bi švedski klub mogao da snosi ozbiljne sportske i finansijske posledice.

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