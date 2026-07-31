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Engleski 48-godišnji trener napustio je klub posle gotovo pet godina i razočaravajuće prošle sezone u kojoj je Njukasl zauzeo 12. mesto u Premijer ligi i neće igrati u evropskim takmičenja ove sezone.

Osvojio je Liga kup u sezoni 2024/2025, prvi trofej posle 70 godina i u dva navrata odveo je ekipu u Ligu šampiona. ;Prošle sezone Njukasl je stigao do osmine finala Lige šampiona pre nego što je izgubio od Barselone ukupnim rezultatom 8:3.

"Posle perioda razmišljanja, odlučio sam da je sada pravo vreme da se povučem sa funkcije", rekao je Hau, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

Njukasl je saopštio da je u procesu dovođenja novog trenera i da su pregovori napredovali. Britanski mediji preneli su da je prvi kandidat nemački trener Matijas Jajsle.

"Nakon skoro pet godina ulaganja svog života, srca i duše u klub sa neumornom energijom, mislim da je u najboljem interesu i za mene i za klub da se povučem, napunim baterije i napravim pauzu. Iako je bilo neverovatno teško doneti ovakvu odluku, u srcu znam da je ispravna. Bila je privilegija biti trener Njukasla", naveo je Hau.

Klub će napustiti i njegovi saradnici iz stručnog štaba.

Njukasl je ovog leta prodao dva važna igrača, Sandro Tonali otišao je u Totenhem, a Entoni Gordon u Barselonu, dok Arsenal pokušava da kupi kapitena Bruna Gimaraisa, koji je izrazio želju da ode.

Klub je prošlog leta potrošio oko 240 miliona funti na pojačanja, ali je ekipa ipak oslabljena jer je napadač Aleksander Isak prešao u Liverpul, za rekordan transfer britanskog fudbala od 125 miliona funti.

"Neverovatno sam pozitivan i entuzijastičan u pogledu budućnosti Njukasla. Klub je u fantastičnim rukama sa odličnim rukovodećim timom i ne sumnjam da će zajedno, sa onim ko će me zameniti, nastaviti da postižu uspehe na terenu", rekao je Hau.

Izvršni direktor Njukasla Dejvid Hopkinson rekao je da svi u klubu poštuju i da su zahvalni dosadašnjem treneru i njegovim saradnicima, koji će ostati zapisani u istoriji crno-belih.

"Iako smo razočarani što Edi odlazi, neizmerno smo zahvalni na svemu što je uradio za klub", dodao je on.

(Beta)