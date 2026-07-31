Filip Kostić bi mogao da pređe u AEK, ali i PSV se uključio u trku za njegov potpis. Da li će se pridružiti srpskim fudbalerima u Atini?
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Srpski fudbaler Filip Kostić (33) karijeru bi mogao da nastavi u AEK-u, ali se u celu priču uključio i PSV.
Bio bi to logičan izbor za brzonogog krilnog fudbalera nakon isteka ugovora sa Juventusom, jer ga u Atini čeka srpsko društvo sa markom Nikilićem na čelu i povrh svega toga izazov Lige šampiona.
Filip Kostić u dresu reprezentacije Srbije Foto: @Starsport / Peđa Milosavljević, (photo by /STARSPORT ©)/UK Sports Pics Ltd, Ben STANSALL / AFP / Profimedia
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Ukoliko crveno-beli iz Ajndhovena ne ponude nešto više i bolje, bivši đak kragujevačke fudbalske škole će, najverovatnije, završiti kod Marka Nikolića, Mijata Gaćinovića, Marka Grujića i svog velikog prijatelja Luke Jovića.
Kostić je uz Jovića, podsetimo, svojevremeno "žario i palio" u Ajntrahtu.
Prethodne sezone odigrao je 23 meča za Juventus. Takođe je odigrao 49 utakmica u Ligi Evrope i 11 u Ligi šampiona.
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