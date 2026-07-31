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Kako prenosi Skaj Sport, engleski klub postigao je dogovor sa saudijskim Al Ahlijem o isplati obeštećenja od 9,5 miliona evra za 38-godišnjeg trenera, koji će sa "svrakama" potpisati četvorogodišnji ugovor.

Jajsle, koji je prethodno vodio Salcburg, trebalo bi već u subotu da se priključi ekipi na pripremama u španskoj La Mangi, gde će prvi put raditi sa novim igračima.

Njegov debi na klupi Njukasla očekuje se naredne subote, kada će engleski tim u prijateljskoj utakmici gostovati Valensiji na stadionu Mestalja.

Odlazak Edija Haua zvanično je potvrđen u petak, a klub je sa objavom čekao da završi pregovore sa Al Ahlijem i obezbedi dolazak Jajslea na mesto šefa stručnog štaba.

(Beta)