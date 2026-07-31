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Crno-beli će u četvrtak na svom terenu dočekati Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacija, a nakon beogradskog duela sledi revanš u Kostanaju. Put do Kazahstana dug je gotovo 4.000 kilometara, što predstavlja veliki izazov za fudbalere i stručni štab.

Zbog zahtevne organizacije puta i kratkog vremena za oporavak, Partizan je, prema informacijama Mozzart Sporta, uputio zahtev da se pomeri gostovanje Radničkom iz Niša, koje je planirano za 9. avgust na stadionu "Čair".

Konačna odluka Zajednice Superlige Srbije očekuje se u ponedeljak. Prema pravilniku, klubovi imaju pravo da tokom sezone dva puta traže odlaganje prvenstvenih utakmica zbog nastupa u evropskim takmičenjima.

Navijači Partizana priželjkivali su da rival u narednoj rundi kvalifikacija bude litvanski Panevežis, zbog kraćeg putovanja i procene da bi bio lakši protivnik, ali je Tobol posle penala eliminisao litvanski tim i zakazao duel sa crno-belima.

Ukoliko zahtev Partizana bude prihvaćen, to će biti treća odložena utakmica u ovogodišnjem izdanju Superlige Srbije. Prethodno su pomereni dueli Radničkog iz Kragujevca i Železničara, kao i Radnika iz Surdulice i Crvene zvezde.