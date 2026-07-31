Nemački fudbaler Julijan Brant novi je igrač Ajaksa, saopštio je klub iz Amsterdama.Brant je u Ajaks stigao kao slobodan igrač i potpisao trogodišnji ugovor, koji će važiti do 30. juna 2029. godine.
Fudbal
VELIKO POJAČANJE ZA AJAKS: Brant stigao posle sedam godina u Dortmundu
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Tridesetogodišnji ofanzivni vezista prethodnih sedam sezona nastupao je za Borusiju Dortmund, dok je pre toga šest godina nosio dres Bajera iz Leverkuzena. Za reprezentaciju Nemačke odigrao je 48 utakmica.
Sportski direktor Ajaksa Jordi Krojf izrazio je zadovoljstvo zbog dolaska iskusnog nemačkog reprezentativca.
"Julijan je izabrao Ajaks i izuzetno nam je drago zbog toga. Razgovarali smo nekoliko meseci, a imao je ponude i drugih klubova. Dovodimo vrhunskog internacionalca sa bogatim iskustvom i odličnim mentalitetom. Uveren sam da će doneti dodatni kvalitet našem timu", rekao je Krojf.
(Beta)
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