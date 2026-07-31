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Tridesetogodišnji ofanzivni vezista prethodnih sedam sezona nastupao je za Borusiju Dortmund, dok je pre toga šest godina nosio dres Bajera iz Leverkuzena. Za reprezentaciju Nemačke odigrao je 48 utakmica.

Sportski direktor Ajaksa Jordi Krojf izrazio je zadovoljstvo zbog dolaska iskusnog nemačkog reprezentativca.

"Julijan je izabrao Ajaks i izuzetno nam je drago zbog toga. Razgovarali smo nekoliko meseci, a imao je ponude i drugih klubova. Dovodimo vrhunskog internacionalca sa bogatim iskustvom i odličnim mentalitetom. Uveren sam da će doneti dodatni kvalitet našem timu", rekao je Krojf.

(Beta)

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