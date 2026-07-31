Tridesetogodišnji ofanzivni vezista prethodnih sedam sezona nastupao je za Borusiju Dortmund, dok je pre toga šest godina nosio dres Bajera iz Leverkuzena . Za reprezentaciju Nemačke odigrao je 48 utakmica.

"Julijan je izabrao Ajaks i izuzetno nam je drago zbog toga. Razgovarali smo nekoliko meseci, a imao je ponude i drugih klubova. Dovodimo vrhunskog internacionalca sa bogatim iskustvom i odličnim mentalitetom. Uveren sam da će doneti dodatni kvalitet našem timu", rekao je Krojf.