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Presuda još nije pravosnažna, pošto postoji mogućnost ulaganja žalbe.

Prema presudi, Njeguš je između septembra 2009. i marta 2010. godine na Zlatiboru primio 650.000 evra od pokojnog Vitomira Bajića, iako je, kako navodi sud, znao da novac potiče iz kriminalnih aktivnosti. Tim sredstvima kupljeni su poslovni lokali, dok je bivši fudbaler ostao njihov formalni vlasnik, čime je, prema oceni suda, prikrivano poreklo novca.

U istom postupku osuđena je i Bajićeva udovica Draginja Bajić na četiri godine i tri meseca zatvora, uz novčanu kaznu od 500.000 dinara. Njeguš je ranije u ovom predmetu jednom bio osuđen, ali je ta presuda kasnije ukinuta.

Foto: Vladimir Šporčić

Ko je Zoran Njeguš?

Zoran Njeguš rođen je 25. juna 1973. godine u Užicu. Fudbalsku karijeru započeo je u Slobodi iz Užica, odakle je prešao u Crvenu zvezdu, za koju je nastupao od 1995. do 1998. godine.

Posle uspešnih igara u Beogradu karijeru je nastavio u Španiji, gde je nosio dresove Atletiko Madrida i Sevilje. Za reprezentaciju SR Jugoslavije, odnosno Srbije i Crne Gore, odigrao je sedam utakmica, a debitovao je 1996. godine u prijateljskoj pobedi protiv Argentine (3:2).

Po završetku igračke karijere 2004. godine, Njeguš se posvetio trenerskom poslu. Vodio je Slobodu, Javor, Spartak, Borac iz Čačka, Novi Pazar, Rad i Zlatibor.

Foto: Printskrin/jutjub

Zašto je rano završio karijeru?

Njeguš se od profesionalnog fudbala oprostio sa svega 31 godinom. Svojevremeno je objasnio da je u Atletiko Madridu izgubio mesto u timu nakon promene trenera, dok je u Sevilji u poslednjoj sezoni klub odlučio da prednost pruži mladom Daniju Alvešu.

Kako je tada ispričao, nije zamerio takvu odluku i sa slavnim Brazilcem ostao je u dobrim odnosima i nakon završetka karijere.

1/12 Vidi galeriju Zoran Njeguš Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Privatna Arhiva, Printskrin/jutjub