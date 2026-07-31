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Derik Lukasen napravio je važan korak ka debiju u dresu Crvene zvezde, pošto je sedam dana nakon zvaničnog predstavljanja odradio prvi trening sa ekipom.

Na "Marakani" veruju da će reprezentativac Gane biti jedno od najvećih pojačanja ovog leta, ali je jasno da će biti potrebno još vremena kako bi dostigao optimalnu fizičku spremu.

1/8 Vidi galeriju Derik Lukasen Foto: FCI / Gonzales Photo / Profimedia

Trener Dejan Stanković još ranije je istakao da Lukasen nije spreman za maksimalne napore, zbog čega je postepeno uvodio defanzivca u radni proces. Prvi zajednički trening sa ostatkom ekipe pokazatelj je da oporavak i adaptacija teku u dobrom smeru.

Ostaje da se vidi da li će Lukasen biti spreman da konkuriše za duel protiv Hapoela Ber Ševe, iako je u ovom trenutku teško proceniti koliko je takav scenario realan.

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